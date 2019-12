Gran èxit de participació i assistència en la X desfilada de Moros i Cristians!

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Més de deu filades, agrupacions i ballets formaren part de la festa.

La localitat del Perelló ha celebrat la X Entrada de Moros i Cristians. Un esdeveniment que any rere any hi ha aconseguit consolidar-se i ser un dels actes més esperats

Aquest any, més de deu filades van participar en la desfilada. Com és habitual, participen comparses d’altres localitats. A la desfilada de moros i cristians perellonera han volgut donar suport, filades de la localitat de Carcaixent, d’Aldaia i de Torrent entre altres.

Una festa que dona a conéixer tot el treball que es fa durant un any per tal de mostrar-lo el dia que se celebra.