Graven un teixó deambulant pel paratge natural de les Moles

La Coordinadora per la Protecció de les Moles ja ha posat en coneixement de la Conselleria l’albirament. El teixó (meles meles) està protegit pel Catàleg Valencià d’Espècies de Fauna Amenaçada

El passat 19 de febrer el naturalista, Ignacio Encabo, va aconseguir gravar un teixó deambulant pels Moles amb la tècnica del fotoparany. Una tècnica que consisteix a instal·lar càmeres fotogràfiques que es disparen automàticament quan s’activa un sensor de moviment. Anteriorment s’havien albirat raboses. De fet, el naturalista va instal·lar la cambra amb la intenció d’aconseguir imatges de la família de raboses que habita en la zona. “La meua sorpresa va vindre quan vaig revisar el contingut de la gravació i vaig veure que el que havia aconseguit enregistrar era un teixó” comenta el naturalista. Estudis realitzats anteriorment van trobar caus de teixó abandonats, però no es va poder certificar l’existència d’aquest mamífer tan esquiu i difícil de gravar. Una espècie que, a més, està inclosa en el Catàleg Valencià d’Espècies de Fauna Amenaçada com a protegida.

El principal dubte sobre la presència de teixons en el Paratge natural dels Moles se sustentava en la viabilitat o no dels corredors naturals existents. Però aquest enregistrament demostra el perfecte funcionament tant dels dos corredors que uneixen els Moles amb el Parc Natural del Túria, com el que uneix les Moles amb el Barranc del Carraixet i la serra Calderona.

Després de constatar la presència d’aquest mamífer, la Coordinadora per la Protecció de les Moles ha informat la Conselleria de la seua existència perquè accelere la tramitació per tal que les Moles passen a formar part definitivament del parc natural del Túria.

Els conservacionistes recorden que les amenaces a aquest espai natural continuen: malgrat la neteja, per part d’activistes mediambientals, del principal abocador il·legal, encara existeixen zones amb residus inerts que l’Ajuntament de Paterna contínua sense netejar. A més, encara planeja l’amenaça de la destrucció de tot el paratge per part de la transnacional estrangera Intu-Eurofund. “Per això, els exemplars de teixó albirats ens confirmen que la protecció és la millor aliada per a conservar aquesta gran biodiversitat que té el paratge” comenta una portaveu de la Coordinadora.

El teixó ve a engrossir la llista de la fauna del paratge: raboses, esquirols, eriçons, llebres, pit-rojos, mussols, abellerols, etc. Una diversitat de fauna que al costat de la flora i els elements històrics (parets de pedra en sec, refugis de pastor, trinxeres de la guerra civil…), ja justifiquen la protecció urgent i integral del paratge.