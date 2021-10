Grup Televisió emiteix demà un PROGRAMA ESPECIAL per conmemorar el 39 aniversari de la Pantanada

Print This Post

Demà es compliran 39 anys des de que la presa de Tous començara a desboradar-se com a conseqüència d’una ciclogénesi explosiva i donara a lloc un dels capitols més dramàtics de l’historia recent de València: la pantanada de Tous.

Un episodi que va causar milers de damnificats i danys materials per valor de 300 milions d’euros de l’època. Una catàstrofe sense precedents ni consegüents que serà recordada per sempre pels habitants de La Ribera.

Per este motiu, Grup Televisió emetrà demà, 20 d’octubre, un ESPECIAL PANTANADA DE TOUS per rememorar este succés que va canviar per sempre la vida de centenars de famílies.

L’especial repasarà tots els records i vivències d’eixos dies fent un exercici de memòria popular, encara que molts no ho hagen pogut oblidar. De segur, els protagonistes d’aquella autèntica tragèdia no ho han pogut aconseguir, vora quatre décades després.