Guadassuar acull el Campionat Nacional de Frontennis

A partir d’aquesta vesprada Guadassuar acollirà una fita històrica, on més de 300 jugadors i jugadores de tot el territori nacional competiran representant a 107 equips – 91 masculins i 19 femenins – per fer-se amb el títol del Campionat de Frontennis 30 metres – modalitat Preolímpica.



Un total de huit comunitats autònomes, entre les que es troben Canàries, Castella la Mancha, Castella i Lleó, Comunitat de Madrid, Comunitat Valenciana, Euskadi, Murcia i La Rioja, prendran part en aquest torneig, que tindrà com a seu principal el Frontó Municipal de Guadassuar.



Tal és el volum de l’esdeveniment que, a més, s’ha hagut de recórrer a diferents subseus per a poder acollir les diferents categories participants. El Frontó Municipal d’Alcàntera del Xúquer, el Poliesportiu Municipal de Carlet i el Poliesportiu Municipal de l’Alcúdia, s’han ofert a col·laborar de manera desinteressada.



Pel que respecta a la competició, va arrancar el 25 de maig amb la Fase Prèvia on 76 equips es classificaren per a la Fase Final que es disputarà a la localitat valenciana de Guadassuar. A més, un fet remarcable, és l’estrena de la categoria femenina a un Campionat d’Espanya de Frontennis Preolímpic, on la competició es desenvoluparà directament en una fase final on participaran un total de 16 equips.



Per a acollir aquest torneig s’ha repintat el Frontó de Guadassuar amb un color blau que permetrà un millor seguiment de les partides tant en viu, al propi frontó, com en les retransmissions televisives.



Per la seua part, per al poble de Guadassuar és un orgull haver segut elegit seu principal per a rebre un campionat tant important que reunirà, en un cap de setmana, les millors raquetes a nivell nacional.

PROGRAMACIÓ

Dijous 6 de juny

Recepció de jugadors i entrega de credencials.

16:00h – Inici de la Competició.



Divendres 7 de juny

Des de les 9:00h – Inici de les partides.

17:00h – Acte de Benvinguda amb les autoritats.

19:00h – Continuació dels encontres.



Dissabte 8 de juny

9:00h – Represa del torneig.

17:00h – Partides per decidir els primers finalistes en categories masculina i femenina.



Diumenge 9 de juny

9:00h – Final Masculina de Segona Divisió.

10:00h – Final Masculina de Primera Divisió

11:00h – Final Femenina de Divisió d’Honor.

12:00h – Final Masculina de Divisió d’Honor.

En acabar, ‘Acte de Clausura’ i entrega de trofeus.