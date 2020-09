Guillem Montoro deixa la seua acta de regidor d’Igualtat a l’Ajuntament de Paiporta

Connect on Linked in

Montoro, primer regidor trans visible d’Espanya, renuncia al càrrec per motius laborals després de quasi tres anys

El regidor d’Igualtat de l’Ajuntament de Paiporta, Guillem Montoro, ha renunciat aquest dijous, en el ple ordinari de setembre, a la seua acta d’edil de la localitat. Montoro, primer regidor trans visible en una corporació municipal a Espanya, deixa el càrrec per motius laborals. Des de la seua pressa de possessió al gener de 2018, s’ha encarregat de tres regidories: Transparència, Modernització i Participació Ciutadana; Benestar Social i, en la legislatura encetada al juliol de 2019, ha sigut el responsable d’Igualtat.



El regidor de Compromís ha fet balanç i ha explicat que, durant els últims anys, “Paiporta s’ha confirmat com un poble referent a la comarca en la lluita per la igualtat de gènere”. Montoro ha afegit que se’n va d’una regidoria dedicada a una temàtica que l’apassiona, “com és la d’Igualtat que, a banda de ser part intrínseca de la meua vida, m’ha permès traslladar i implementar polítiques valentes, de gènere al municipi per fer de Paiporta un poble igualitari, divers i inclusiu”.



També ha destacat de la seua gestió la lluita radical contra la violència masclista, en un període en què s’ha avançat en la coordinació de totes les àrees municipals en el combat contra aquesta xacra social. “Hem sigut un dels primers ajuntaments integrats a la Xarxa de Municipis Protegits Contra la Violència de Gènere, declarant així el nostre poble com a municipi que treballa activament per a erradicar tota classe de violència cap a les dones i col.lectius vulnerables”.



Per últim, i a nivell personal, Montoro, que és tècnic d’igualtat en l’oficina Orienta de Castelló, ha agraït “el suport que sempre he rebut per part de la ciutadania i de tots els companys i companyes de la corporació, així com de les treballadores de la casa”.



El ja ex-regidor d’Igualtat de Paiporta ha explicat que la seua arribada a l’Ajuntament “va ser, sense saber-ho, un punt d’inflexió en la política de l’activisme pels drets de les persones LGTBI al nostre estat, on encara hui en dia queda molt per fer i aconseguir”. Montoro ha conclòs amb un agraïment especial “al Grup Municipal Compromís i a totes les persones que no es veuen, per l’aprenentatge, la lluita compartida, el treball i l’esforç que demostren dia rere dia”.



El lloc de Montoro a l’equip de govern de Paiporta l’ocuparà la següent persona en la llista municipal de Compromís, la periodista i màster en Desenvolupament, Institucions i Integració Econòmica, Esther Coronado.