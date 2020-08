Han finalitzat les obres per convertir la Plaça de Sant Agustí en zona de vianants

Connect on Linked in

La vicealcaldessa i regidora de Desenvolupament i Renovació Urbana, Sandra Gómez, va visitar ahir la plaça de Sant Agustí, on va anunciar la finalització de les obres per convertir este espai en zona de vianants i la seua obertura al públic hui dimecres. Esta actuació ha consistit en la conversió en zona de vianants de l’espai comprés entre les dàrsenes d’autobusos de l’EMT i la façana de l’església de Sant Agustí. S’han anivellat les diferents cotes per crear un espai continu i accessible, i s’ha introduït vegetació amb la col·locació de jardineres cedides per La Marina de València.

El projecte ha permés recuperar al voltant de 2.000 metres quadrats d’espai públic, que se sumen als de les actuacions emmarcades en ‘València, ciutat de places’. El següent pas serà la realització d’un concurs d’idees per a la reurbanització definitiva, que comprendrà l’avinguda de l’Oest, la plaça de Sant Agustí i el carrer de Sant Vicent fins a la plaça d’Espanya.