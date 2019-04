‘Harry Potter: The Exhibition’ aplega a València amb 60.000 entrades venudes abans de la seua inauguració

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

L’exhibició es pot visitar al Museu de les Arts de València.

Una exposició que abans d’inaugurar-se aquest 13 d’abril ja ha venut 60.000 entrades.

Els actors James i Oliver Phelps que interpreten als bessons Wisley en les películ·les i Natalia Tena, que interpreta a Nymphadora Tonks, han visitat l’exposició de València.

Fa un any l’exposició rebia 462.000 visitants a Madrid, la majoria provinents de la Comunitat Valenciana. Es per això que els productors i organitzadors han decidit exposar l’exhibició a València.

L’exhibició ha visitat altres països com Chicago, Boston, Amsterdam, Brussel·les i Tokio. Com a novetat, l’exhibició de València té una secció dedicada a objectes, escenaris i vestits de la pel·lícula ‘Animales Fantásticos’, història creada també per J.K Rowling.