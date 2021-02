Hisenda genera crèdit per valor de 100 milions d’euros procedents del fons europeu per a abonar les Ajudes Paréntesis

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

La Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic ha generat crèdit per valor de 100 milions d’euros procedents del fons europeu, inclòs dins del programa de reconstrucció, per a abonar a les entitats locals la part corresponent a la Generalitat Valenciana de les ajudes Parèntesis tal com ha publicat aquest divendres el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

El Consell ha dissenyat un pla de xoc extraordinari, el Pla Resistir, dotat amb més de 400 milions d’euros i que es finançarà en gran part amb fons europeus addicionals als del pressupost de la Generalitat per a l’any 2021, com el fons europeu per a ajudar a la recuperació dels territoris d’Europa.

La quantia total de les ‘Ajudes Parèntesis’ ascendeixen a 160 milions d’euros, enfront dels 120 anunciats inicialment, en incrementar la Generalitat la seua participació en 40 milions més, per la qual cosa finalment l’administració autonòmica transferirà als ajuntaments adherits a aquestes ajudes100 milions d’euros.

De moment, 444 ajuntaments de tota la Comunitat Valenciana s’han adherit al pla i estan rebent ja les ordres de pagament per part de la Generalitat.

En concret cada entitat local rebrà un import de 2.000 euros per cada autònom o microempresa dels sectors més afectats, que s’incrementarà en 200 euros addicionals per empleat al seu càrrec i aniran destinades a cobrir despeses corrents de l’activitat empresarial des d’abril de 2020, és a dir des de l’inici de la pandèmia.