Hisenda impulsarà un decret amb les mesures més urgents perquè els municipis augmenten els seus recursos i el marge pressupostari

Se suspendrà la regla de despesa en 2020, es prorrogarà l’ús del superàvit de 2019 per a inversions financerament sostenibles i es concediran millors condicions financeres per a ajuntaments amb problemes econòmics

Amb aquesta bateria de mesures, l’impacte de les quals supera els 3.000 milions d’euros, el Govern reitera el seu compromís amb el municipalisme en un moment de crisi per la pandèmia

Hisenda lamenta que la solució aportada per a l’ús dels romanents no haja sigut aprovada i reitera la seua disposició a escoltar les propostes alternatives que realitzen les formacions polítiques

El Ministeri d’Hisenda impulsarà en les pròximes setmanes un nou Reial decret llei perquè les Entitats Locals tinguen més recursos i un major marge pressupostari amb el qual afrontar l’actual crisi provocada per la pandèmia de la COVID-19. En aqueix text normatiu, l’impacte del qual superarà els 3.000 milions d’euros, s’inclouran les mesures més urgents i imprescindibles per als ajuntaments que ja van ser pactades amb la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP) i que van generar aparentment un major consens.

El Govern és conscient de la importància dels municipis per a abordar la fase de reconstrucció econòmica i social del país a l’ésser l’administració més pròxima als ciutadans. Per aqueix motiu, la ministra d’Hisenda, María Jesús Montero, ha anunciat que recuperarà les mesures de liquiditat i alleujament financer més necessàries i urgents per als ajuntaments. Mesures que es van incloure en el Reial decret llei 27/2020, que no va ser convalidat, i que el Govern considera prioritari implementar per a garantir que els municipis continuen prestant serveis públics de qualitat.

Així, Hisenda està compromesa a habilitar els lliuraments a compte i la liquidació del sistema de finançament local, que suposen quasi 1.500 milions. També aposta per suspendre la regla de despesa en 2020 i oferir millors condicions financeres als ajuntaments amb problemes, entre altres.

Amb aquesta nova iniciativa, el departament que dirigeix María Jesús Montero mostra el seu suport als municipis i manté l’estratègia de no deixar a ningú arrere, incloses les administracions locals.

Regla de despesa

Entre les mesures que el nou Reial decret llei recuperarà de la norma anterior i que comptaven amb un ampli suport de la Cambra Baixa es troba la suspensió de la regla de despesa per a l’any 2020. També prorrogar per a 2020 l’ús del superàvit de 2019 per a finançar inversions financerament sostenibles, l’impacte de les quals aconsegueix els 987 milions.

Així mateix, es permetrà concloure en 2021 els projectes d’inversions financerament sostenibles iniciats en 2019 i que s’estiguen finançant amb superàvit de 2018. L’impacte potencial podria aconseguir fins als 621 milions d’euros. També s’habilita la possible utilització del superàvit de 2019 per a finançar despesa en 2020, sempre que es tanque aquest exercici en equilibri pressupostari.

A més, amb caràcter excepcional es permetrà que les Diputacions Forals i els Capítols Insulars de Canàries puguen utilitzar el superàvit de 2019 per a compensar la caiguda d’ingressos en els tributs estatals concertats o en els ingressos tributaris que obtinguen i els corresponguen exclusivament pels impostos indirectes de regulació estatal del Règim Econòmic i Fiscal de Canàries.

Ajuntaments en risc financer

Hisenda també recollirà en aquest nou decret les mesures relatives a alleujar la situació dels municipis en pitjor situació econòmica. Així, les Entitats Locals en risc financer podran pagar els seus deutes amb l’Agència Tributària i la Seguretat Social amb recursos del Fons d’Ordenació.

També es permetrà a aquests ajuntaments que cancel·len els seus deutes del Fons per al Finançament dels Pagaments a Proveïdors acudint a préstecs amb entitats de crèdit. Aquesta mesura permetrà que molts ajuntaments posen fi als seus plans d’ajust. Per a les entitats que tinguen problemes de solvència es possibilita la consolidació de deute a curt termini en deute a llarg termini per a alleugerir les tensions de tresoreria.

Es permetria que les Diputacions Provincials i entitats equivalents puguen eixir en ajuda dels municipis amb problemes. Així, podran formalitzar préstecs amb aquestes entitats locals i, a més, destinar el superàvit de 2019 a transferències corrents en favor dels municipis amb problemes.

Sistema de finançament

Un altre aspecte fonamental que també es recuperarà en aquest nou decret té a veure amb les normes essencials per al càlcul de la liquidació definitiva de la participació en tributs de l’Estat de 2018, la qual cosa suposa per als ajuntaments 634 milions.

També s’instrumentaran els suplements de crèdit necessaris per a atendre els lliuraments a compte de la participació de les entitats locals en tributs de l’Estat per a fi d’exercici. Cal recordar que aquests imports s’han calculat sense tindre en compte l’impacte de la pandèmia sobre els comptes públics. D’aquesta forma, els lliuraments a compte han augmentat en 821,9 milions d’euros en 2020.