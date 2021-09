Història i tradició suecana: una exposició repasa els 60 anys de la Festa de l’Arròs

Connect on Linked in

Sueca comença a calfar motors de cara a la tradicional Festa de l’Arròs amb la inauguració d’una exposció que repasa els 60 anys del Concurs Internacional de Paelles. Un concurs que després de l’any de pandèmia tornarà a celebrar-se.

L’exposició que estarà oberta fins al 12 de setembre a la sala municipal d’exposicions “Els Porxets, Sala Moret“ ofereix un recorregut cronològic, amb documents i imatges, que explica de manera visual i gràfica el naixement i l’evolució de la festa, des de setembre de 1961 fins a setembre de 2021.

Això permiteix que el visitant puga veure com no soles esta festa sino altres coses més cotidianes han anat canviant amb el pas dels anys, com per exemple la carteleria publicitaria. A més, la mostra conta amb objectes de important valor patrimonial, com medalles o utensilis.

L’alcalde de Sueca, Dimas Vázquez, va estar present en la inauguració i va recordar la importància de l’arròs a Sueca, com a forma de vida, més enllà del Concurs Internacional de Paelles, assenyalant la mala situació de molts agricultors suecans, després de les últimes pluges, dolentes per al sector agrícola.

Història i tradició es donen cita a Sueca dins d’aquesta exposició que recorda quina era, quina és i quina serà per sempre l’essència del poble suecà.