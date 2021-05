Homenatge a Enric Valor a l’Alcúdia

Print This Post

Ahir per la vesprada, a iniciativa de Compromís per l’Alcúdia, es va realitzar un senzill homenatge a l’escriptor valencià, al que recentment el PP, Ciudadanos i VOX van llevar el nom d’una avinguda dedicada i canviar-la per el de Avda d’Espanya.

L’homenatge ha tingut lloc en el carrer Enric Valor de l’Alcúdia. Una de les moltes poblacions valencianes que li han dedicat una via pública.

L’acte, de característiques reduïdes per la situació de pandèmia, va estar presentat per Adrià Granero, que va explicar el significat d’Enric Valor, una de les personalitats que s’encarregà de recuperar la tradició, la cultura i la llengua del País Valencià quan més falta li feia.

Posteriorment distintes persones van llegir fragments o van contar algunes de les famoses rondalles d’Enric Valor, com el “Dimoni fumador” o “I queixalets també!”

Dani Miquel, acompanyat pels assistents, va cantar la seua cançó dedicada a l’escriptor de Castalla “Recordeu a Enric Valor”. Finalment es va col·locar un ram de flors en la placa del carrer.

Un homenatge senzill, a un gran escriptor, que va aglutinar les “Rondalles Valencianes” basades en la recopilació de les narracions presents a la tradició oral valenciana i que tenen un doble valor literari i patrimonial ja que ha permès conservar les rondalles i projectar-les més enllà de les nostres fronteres.