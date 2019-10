Hui s’ha presentat la XI Fira del Comerç, Tapas i Automòbils d’Alzira

Print This Post

Arriba a Alzira la Fira més completa de l’any Aniràs a veure-la?

El saló de plens de l’Ajuntament d’Alzira ha obert hui les portes per informar els medis de com serà aquest any la XI Edició de la Fira del Comerç, Tapas i Automòbils

L’Edició més gran fins al moment, amb un total de 71 expositors , 15 més que en 2018

L’Ajuntament d’Alzira ha fet un esforç per tal de donar suport als expositors i aconseguir una de les millors fires de la comarca reconeguda a escala provincial

Diego Gómez, Alcalde d’Alzira, Raül Tudela, President de l’Associació Empresarial d’Alzira i Carmen Herrero , directora d’IDEA han estat els encarregats de donar tota la informació

Vora 50 actes al llarg dels 3 dies de Fira, dirigits a tots els públics

Entres els actes més importants destaquen la Concentració Anual Retromòvil Club La Ribera, i la Shopping Night que tindrà lloc el pròxim divendres a la nit on tots els comerços tindran la possibilitat d’obrir les seues portes fins a les 00h de la nit i oferir a tots els ciutadans descomptes en els seus establiments