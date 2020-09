Hui s’ha restablit el servei de l’ORA, després del parentesí del mes d’agost a Alzira

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

L’empresa concessionària desinfecta els parquímetres dos vegades al dia seguint els protocols per fer front a la pandèmia de la Covid-19.

Per tal de facilitar el pagament per fer ús del servici de la zona blava, evitant tot tipus de contacte amb els parquímetres, cap la possibilitat de descarregar l’aplicació Moviltik i pagar des del mòbil de manera segura, cómoda i ràpida.



“Com a regisor de l’àrea de Serveis Urbans he estat junt als treballadors de l’empresa encarregada de l’ORA a la nostra ciutat per tal de supervisar l’entrada en funcionament del servici, així com els protocols de neteja I desinfecció dels parquímetres”, ha manifestat Fernando Pascual.