Huit joves s’incorporen a l’administració local d’Almussafes gràcies als programes EMCUJU i EMPUJU

Les persones beneficiàries del projecte, cofinançat per Labora i l’Ajuntament, gaudiran d’un contracte laboral d’un any



L’alcalde, Toni González, els ha donat la benvinguda als seus llocs hui, dilluns 4 de novembre, en un acte celebrat a la sala de plenaris



L’Ajuntament invertirà 58.057,31 euros en aquests plans, que estaran en marxa fins al 31 d’octubre de 2020



Des de hui, dilluns 4 de novembre, i durant un any complet, un total de huit persones de 16 i 30 anys treballen en l’administració local d’Almussafes gràcies als programes EMCUJU i EMPUJU. Cofinançats pel Servei Valencià d’Ocupació i Formació i el propi Ajuntament de la localitat, amb ells es pretén fomentar l’ocupació entre el col·lectiu de joves, donant-los una oportunitat de treball que els permeta aplicar els coneixements adquirits i ampliar el seu curriculum vitae. Aquest matí s’ha celebrat a la sala de plenaris de la casa consistorial l’acte de benvinguda de les persones seleccionades per la comissió de baremació, cita que ha estat presidida per l’alcalde, Toni González.



Almussafes inicia hui, dilluns 4 de novembre, una nova edició dels programes de foment de l’ocupació EMCUJU i EMPUJU. Un total de huit joves d’entre 16 i 30 anys integren la nova edició d’aquests dos projectes, quatre per cadascun d’ells, convertint-se per un any en treballadors de l’administració municipal.



La Generalitat Valenciana, a través de Labora (Servei Valencià d’Ocupació i Formació) i l’Ajuntament cofinancen aquesta iniciativa amb la qual s’han incorporat un tècnic en activitats físiques, un en economia, un altre en administració, un pedagog i quatre persones per al desenvolupament de tasques relacionades amb la neteja.



Per al programa EMCUJU, destinat a proporcionar llocs d’ocupació a joves qualificats, la Generalitat Valenciana aporta 50.725,02 euros i el consistori municipal 24.980,10 euros. Pel que respecta al programa EMPUJU, l’administració autonòmica invertirà en ell 53.845,35 euros i la local 33.077,21 euros. En total, la posada en marxa d’aquests dos plans requerirà una quantia de 162.627,68 euros, dels quals 58.057,31 euros els proporcionarà l’Ajuntament de fons propis.



Durant l’acte de benvinguda, desenvolupat aquest matí a les 11.30 hores a la sala de plenaris, l’alcalde d’Almussafes, Toni González, ha destacat la importància de concedir aquesta oportunitat laboral a la joventut, “col·lectiu fortament castigat per la crisi econòmica i que es troba en seriosos problemes per a poder aplicar els seus coneixements en l’àmbit empresarial”.



“La col·laboració amb Labora per a la creació d’aquesta mena de programes ens permet intervindre en tres aspectes: l’atur juvenil, el desenvolupament de les habilitats professionals dels seus participants i la millora en la gestió dels serveis prestats per l’Ajuntament, perquè aquest reforç suposa un impuls molt important per a les diferents tasques executades pel funcionariat”, afirma el primer edil, qui ha agraït als nous treballadors i treballadores la confiança depositada en el consistori i els ha assegurat que han arribat a la seua casa.



Les persones aspirants havien d’estar correctament inscrites com desocupades amb totes les dades de formació i experiència actualitzades i ser beneficiàries en el Programa de Garantia Juvenil de la Unió Europea. Amb totes les sol·licituds rebudes es va convocar una comissió de baremació formada per dos empleats de l’Ajuntament, un representant del sindicat UGT i una altra de CC.OO.