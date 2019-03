I Jornades de Sostenibilitat CEA

Connect on Linked in

L’objectiu de la iniciativa és promoure l’educació com a eix fonamental per al desenvolupament.

El Teatre Modern d’Alginet ha acollit les I Jornades de Sostenibilitat organitzades per la Cooperativa Elèctrica d’Alginet que han comptat amb la presència del Conseller d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, Rafa Climent.

L’objectiu de la iniciativa ha estat promoure l’educació com a eix fonamental per al desenvolupament, tant formatiu com informatiu, transformant l’entorn més immediat amb la capacitat de construir una societat més compromesa i amb ganes de caminar cap a un model sostenible des del punt de vista econòmic, social i mediambiental, dins del marc dels Objectius de Desenvolupament Sostenible assenyalats per l’Agenda 2030.

Al llarg del matí s’han dut a terme 5 tallers de discussió dirigits per professionals en les respectives matèries en els que participaran, a més, socis cooperativistes, 200 alumnes de Grau de Florida Universitària, junt amb una representació de centres educatius i empresaris.