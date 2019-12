Ibáñez denuncia el “atropellament” de drets per part del Botànic a la resta de grups parlamentaris de les Corts

Connect on Linked in

· “Segons sembla PSPV, Compromís i Podem decideixen actuar i els altres hem de callar, i ací no trobaran al Grup Popular. Hem alçat la veu”, assenyala sobre les esmenes a la Llei d’Acompanyament en comissió

· El GPP presentarà un recurs de reposició contra la decisió adoptada sobre l’esmena 98 –imposat successions presentada pel Botànic fora de termini-

· “Si tan important és ara per a PSPV, Compromís i Podem l’impost de successions no entenem com el Botànic ha oblidat incloure’l en el Projecte de Llei”

El portaveu d’Economia del Grup Popular en Les Corts, Rubén Ibáñez, ha denunciat hui “l’atropellament de drets per part del Botànic a la resta de grups parlamentaris”.

Ibáñez s’ha referit així al succeït en la comissió d’Economia sobre les esmenes parcials a l’anomenada Llei d’Acompanyament. “Segons sembla PSPV, Compromís i Podem decideixen actuar i els altres hem de callar, i ací no trobaran al Grup Popular”, ha assenyalat.

“Des del GPP hem intentat alçar la veu i denunciar que s’està vulnerant els drets dels grups de l’oposició i que s’ha donat una puntada al Reglament de les Corts. Presentarem un recurs de reposició contra la decisió adoptada sobre l’esmena 98”

–presentada pels grups del Botànic fora de termini en haver acabat el debat i que fa referència a l’impost de successions i el desacord de les quals entre els tres socis va portar a suspendre la comissió divendres passat-.

Ibáñez ha mostrat la seua sorpresa pel fet que els grups del Botànic “consideren ara tan important aquesta regulació i en canvi el Govern valencià s’oblidara d’incloure’l en el Projecte de Llei”. “Si l’eliminació d’aquest impost és tan important com ara diuen no entenem per què no han donat suport a la bateria d’esmenes del PPCV en la qual demanem no sols que s’elimine per a les empreses, sinó també per als particulars. El PSPV ha passat de dir que era un impost de rics a voler llevar-lo a les empreses i en canvi no diuen res de les persones particulars. Aqueix conte ja no els val”, ha criticat.

“Aquestes són les formes del tripartit en aquesta nova marxa parlamentària, exactament el mateix que vam veure al final de la legislatura passada, atropellant drets, imposant i passant el corró de l’esquerra a la resta”, ha assenyalat.