Ibáñez insta al PSPV que done suport a l’esmena del PPCV per a eximir a particulars de l’impost de successions

· El portaveu d’Economia del GPP recorda que la seua formació “vol que no paguen imposat de successions ni les empreses ni els particulars”

· “Sorprén que el PSPV diga que està al costat de les empreses perquè no paguen aquest impost però sí que volen que els particulars el paguen”

· “El PSPV només ha mogut fitxa quan l’Associació de l’empresa familiar ha tret els colors a Puig”

El portaveu d’Economia del Grup Popular en Les Corts, Rubén Ibáñez, ha instat hui al PSPV que done suport a l’esmena presentada pel PPCV a la Llei d’Acompanyament per a eximir als particulars de l’impost de successions.

Ibáñez ha recordat que el PPCV ha presentat aquesta esmena per a la desaparició de l’impost de successions, “no sols per a empreses sinó també per a particulars” i ha afirmat no entendre “com el PSPV diu que està al costat de les empreses i no està al costat dels particulars que també paguen impostos de successions”.

“Cal donar suport a tots els ciutadans, siguen empreses o particulars i esperem que el PSPV done suport a la reivindicació que durant més der quatre anys portem presentant des del PPCV en Les Corts sobre la supressió del imopuesto de successions”, ha afegit el diputat.

Segons el parer d’Ibáñez, el que ha de fer el PSPV “és barallar per la desaparició de l’impost de successions per a tots, empreses i particulars, tal com sol·licitem des del PPCV i que seria el més just”. El portaveu d’Economia del GPP ha indicat que mantindre l’impost de successions “alleujaria a les famílies en lloc de penalitzar-les i obligar-les a pagar per alguna cosa que ja es va pagar en vida”.

El diputat popular ha assenyalat que la Llei d’Acompanyament s’ha convertit en una arma “de doble tall” davant les diferents postures de PSPV, Compromís i Podem sobre l’exempció d’aquest impost a les empreses i ha recordat que el PSPV “només ha mogut fitxa quan l’Associació de l’empresa familiar ha tret els colors a Puig, que ho va anunciar com a promesa electoral i ja s’havia oblidat d’ella”.