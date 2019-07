Ibuprofén i aspirina entre els més de 600 medicaments fora de stock en les farmàcies

Connect on Linked in

Les farmàcies de la Comunitat Valenciana pateixen un desproveïment de medicaments des de 2016.



Més de 600 medicaments es troben en aquesta situació, alguns tan bàsics com ibuprofén o l’aspirina han desaparegut practicament de les farmàcies.



Una perillosa situació sobretot per als malalts crònics que necessiten medicació diària, com ara diabètics o persones amb malalties de cor.



El sector farmacèutic culpa a la baixada de preus dels medicaments, una mesura per ajudar al pacient , que fa que els laboratoris deixen de fabricar per falta de finançament.