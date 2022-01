Idea amplia fins al 21 de gener el termini per a presentar propostes al concurs que premiarà 4 negocis innovadors sobre gestió de residus

Connect on Linked in

Habiliten la presentació de candidatures per correu electrònic a través de l’adreça europa@alzira.es per a facilitar els tràmits

Asseguren que hi ha «èxit de participació» i que ja s’han presentat «moltes propostes molt interessants»

L’Ajuntament d’Alzira ha ampliat el termini per a la presentació de candidatures al concurs EcoRes, una iniciativa que impulsa el Servei de Desenvolupament Econòmic d’Alzira, Idea, amb l’objectiu final de seleccionar i formar quatre empreses per a desenrotllar i implementar serveis i productes innovadors centrats en l’economia circular i la gestió de residus en la Comunitat Valenciana. Hui estava previst realitzar la selecció de sis empreses emergents (start-up) i sis idees de negoci en desenvolupament, per a participar en una campanya de formació dins del programa d’incubació d’empreses i emprenedors EcoRes, i que els facilitarà coneixements sobre l’emprenedoria circular, el desenvolupament de projectes i la preparació de presentacions d’impacte. No obstant això, el termini per a la presentació de propostes s’ha ampliat fins al 21 de gener, i esta jornada de selecció dels millors projectes es realitzarà el 26 de gener.

A través del projecte europeu MED-InA, la Universitat Americana de Beirut (Líban) va seleccionar el consistori alzireny per a actuar com una incubadora de negocis. Es tracta, diu l’alcalde d’Alzira i regidor d’Ocupació, Comerç i Projectes Europeus, Diego Gómez, d’una «proposta molt interessant per a potenciar la creació d’empreses i reforçar les ja creades i que treballen en el camp de l’estalvi energètic i la reducció de residus». Des del Departament Idea asseguren que s’han presentat moltes i molt interessants propostes, cosa que els fa parlar «d’un èxit de participació». No obstant això, han decidit ampliar el termini per a poder facilitar la presentació de candidatures. Recorden que es busquen empreses i iniciatives de la Comunitat Valenciana o de fora, però que desenrotllen el seu negoci a terres valencianes. Es podran presentar les propostes de manera presencial en les oficines de La Clau o de manera telemàtica a través de la seu electrònica, i s’ha obert una nova via de presentació a través de l’adreça electrònica europa@alzira.es.

30.000 euros en premis

Una vegada seleccionades estes dotze iniciatives, tindrà lloc el següent pas, que també ha modificat el seu calendari. El «Pitch Event», que donarà l’oportunitat als dotze candidats de presentar els seus projectes davant d’un jurat que atorgarà quatre premis per valor de 30.000 euros, se celebrarà entre el 31 de gener i els dies 2 i 4 de febrer. D’acord amb les bases del programa, s’atorgaran dos primers premis de 10.000 euros a la millor proposta de start-ups i a la millor idea de negoci, i dos segons valorats en 5.000 euros cadascun per als segons classificats en la seua respectiva categoria.

Segons destaquen des d’Idea, el més important de la iniciativa és el procés de suport posterior a les quatre empreses guanyadores, gràcies a un complet programa basat en serveis generals, formació i tutoria. El programa compta amb la col·laboració entre l’agència local Idea i altres entitats com el Centre Europeu d’Empreses Innovadores (CEEI), la Cambra de Comerç de València i EDEM-Escola d’Empresaris. El projecte és finançat al 100 % per la Universitat Americana de Beirut.

L’Ajuntament d’Alzira va llançar el passat 29 de setembre la convocatòria del Premi EcoRes, una iniciativa basada en la incubació d’empreses i emprenedors centrats en l’economia circular i la gestió de residus. L’objectiu és propiciar el sorgiment i donar suport a quatre iniciatives innovadores en la lluita contra la proliferació de residus sòlids en el municipi d’Alzira entre «joves actors del canvi» i potenciar els projectes emprenedors que aposten per «una economia diferent, que respecte el medi ambient, preserve els recursos naturals i cree vincles positius», que basen el seu model d’economia circular en el disseny, el recondicionament, el manteniment, la reparació, la reutilització, la remanufactura i el reciclatge sostenible, atesa també la importància de les empreses de gestió de residus a la ciutat d’Alzira, expliquen des de l’oficina d’Idea. La iniciativa busca la generació de «zero residus» amb la voluntat de «reduir dràsticament les nostres quantitats de residus, ja siga per mitjà d’alternatives als productes d’un sol ús, la reutilització d’objectes quotidians, el compostatge o també la classificació i reciclatge», detallen. En este sentit, els sectors que poden estar involucrats en este projecte són el de la gestió de residus, l’economia circular, la lluita contra el desaprofitament d’aliments, la transformació de residus i l’ecoinnovació i ecodisseny.

El divendres 19 de novembre va tindre lloc la primera presa de contacte entre els interessats a participar en el programa d’incubació d’empreses i emprenedors EcoRes. La jornada va reunir els potencials participants en línia amb l’objectiu de desenvolupar una sessió d’idees d’alt nivell, que es va traduir en un procés de sol·licitud competitiu al llarg del qual els emprenedors responsables d’empreses emergents (start-up) i d’idees de negoci de tota la Comunitat Valenciana han presentat les seues candidatures, que són valorades sota uns criteris d’ambició, innovació, un bon equip de treball i un model de negoci d’èxit, detallen des d’Idea.