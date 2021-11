Idea realitzarà una nova sessió de networking empresarial sobre captació de clients a internet dirigida a empresaris, pimes i emprenedors

Connect on Linked in

La periodista i experta en màrqueting digital, Gemma Mateos, realitzarà una conferència

La jornada serà el 24 de novembre, de 14 a 17 hores, a la Casa de la Cultura i cal fer inscripció per a participar

El Servei de Desenvolupament Econòmic, Treball, Comerç i Projectes Europeus d’Alzira, Idea, organitza la jornada «Networking empresarial Idea Alzira», que tindrà lloc el dimecres 24 de novembre de 2021 a la Casa de la Cultura, en horari de 14 a 17 h. Esta iniciativa pretén facilitar el contacte entre les empreses valencianes de la comarca de la Ribera Alta i donar a conéixer, de prop, els productes i serveis de les empreses més pròximes del territori, perquè es puguen generar sinergies, possibles col·laboracions i contractacions de productes i/o serveis, expliquen des del departament municipal.

El programa s’estructurarà en dues parts. En primer lloc, a les 14.10 hores, es durà a terme la conferència «Com atrapar (i no soltar) el teu client en Internet», a càrrec de Gemma Mateos, periodista i experta en màrqueting digital i comerç electrònic i col·laboradora del Centre Europeu d’Empreses i Innovació de València (CEEI), que exposarà als participants les «claus fonamentals que cal seguir per a convertir-se en un líder i poder comunicar la seua proposta de valor amb eficàcia, augmentar les vendes del teu negoci i aconseguir l’èxit». La jornada està dirigida a empresaris, gerents de pimes i emprenedors de tota la Ribera i és una actuació que està inclosa dins de les accions de promoció i visualització del programa «Alzira: 12 mesos, 12 empreses».

Després de la conferència, els participants podran posar en comú les seues impressions sobre la ponència en la pausa que es farà al claustre de la Casa de la Cultura, a les 15.30 hores. I, mitja hora després, començarà la sessió de networking empresarial, que estarà dinamitzada per Jordi Tormo, tècnic de promoció econòmica del CEEI d’Alcoi. Esta nova sessió de networking impulsada per Idea Alzira oferix als assistents la possibilitat de realitzar contactes amb altres empresaris i pimes presents, amb un temps i un nombre de participants limitat. L’activitat conclourà a les 17 hores.

L’alcalde d’Alzira i regidor d’Ocupació, Comerç i Projectes Europeus, Diego Gómez, creu que «esta part d’intercanvi d’experiències i de posar en comú com actua cadascú per fidelitzar la clientela és molt interessant», i convida a empresaris, gerents de pimes i emprenedors a participar en la sessió.

El termini per a inscriure’s a la nova jornada de «Networking Idea Alzira» ja està obert. Segons informen des d’Idea, hi ha 70 places disponibles per a la jornada i tan sols 35 places per a la sessió de networking. Estes activitats es porten a terme des de l’any 2017 i, amb esta, seran deu les jornades que s’han organitzat per a enfortir les col·laboracions entre el teixit empresarial de la zona i ampliar la xarxa de contactes, un aspecte clau en l’economia actual.