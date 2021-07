Igualtat finança aquest estiu programes per a garantir l’oci i l’alimentació de xiquets i xiquetes en 96 municipis valencians

Connect on Linked in

Igualtat destina per a això 1,4 milions d’euros per a programes municipals

37 ajuntaments i mancomunitats de la província d’Alacant, 44 de València i 15 de Castelló oferiran aquests programes

Les xiquetes, xiquets i adolescents pertanyents a famílies o unitats de convivència en situació de vulnerabilitat de 96 municipis de la Comunitat Valenciana podran gaudir aquest estiu de programes gratuïts d’atenció a l’empobriment infantil, que són subvencionats des de la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives amb una aportació de 1,4 milions d’euros.

La secretària autonòmica d’Atenció Primària i Serveis Socials, Irene Gavidia, ha explicat que amb aquesta iniciativa “des del Consell del Botànic es pretén garantir el dret a l’oci educatiu dels xiquets, xiquetes i adolescents, així com assegurar l’alimentació d’aquells que es troben en una situació d’especial vulnerabilitat”.

“Amb l’arribada de l’estiu i el tancament de les escoles hi ha famílies que tenen dificultats per a garantir una alimentació saludable per als xiquets i xiquetes”, ha explicat Gavidia, qui ha manifestat que des de la Conselleria d’Igualtat s’és conscient que aquesta situació es repeteix any rere any i per això subvenciona aquestes activitats a través dels ajuntaments, que són els que millor coneixen la realitat de cada municipi.

En aquest sentit, ha recordat que quan la pandèmia va obligar al tancament dels col·legis, des d’Igualtat també es va destinar una partida de 2,3 milions d’euros als ajuntaments i mancomunitats “per a garantir el dret bàsic d’alimentació” que tenen tots els xiquets, xiquetes i adolescents.

“És responsabilitat dels poders públics reduir l’impacte que la crisi, tant econòmica com sanitària, té sobre la infància i l’adolescència, reduint el risc al qual s’enfronten els xiquets, xiquetes i adolescents pertanyents a famílies més vulnerables”, ha incidit.

Gavidia ha precisat que després d’una etapa “difícil i complicada” per a l’execució d’aquests programes a conseqüència de la pandèmia per la COVID-19, des de la Conselleria es considera “un inici de recuperació i un ventall de possibilitats el desenvolupament d’aquest programa”, que va dirigit a xiquets, xiquetes i adolescents d’entre 3 i 18 anys.

Garantir alimentació i oci

El programa es concedeix sobre la base de dos conceptes: d’una banda, l’atenció d’activitats complementàries de temps lliure, socials, culturals, recreatives, cíviques i educatives, amb la finalitat de millorar la seua qualitat de vida i aconseguir la seua inclusió social.

D’altra banda, també es busca que aquests programes atenguen les necessitats bàsiques d’alimentació durant el període estival amb la finalitat de cobrir les possibles mancances alimentàries que aquests xics i xiques puguen tindre durant el període de les vacances d’estiu.

L’objectiu d’aquestes ajudes és facilitar “la conciliació laboral o, en el seu cas, proporcionar a la família un temps que afavorisca la cerca i ocupació d’activitats formatives i ocupacionals durant els mesos d’estiu”, ha indicat la secretària autonòmica.

Així mateix, ha destacat la importància que les activitats es plantegen des dels principis d’afavorir els hàbits saludables, tant des del punt de vista de l’alimentació com del foment de les activitats esportives.

La secretària autonòmica ha explicat que amb aquesta iniciativa es pretén crear espais d’inclusió on convisquen tots els xiquets, xiquetes i adolescents dels municipis, amb independència de la situació econòmica en la qual es troben les seues famílies.

Igualment, els programes inclouen el respecte a la diversitat cultural i religiosa dels menors i les seues famílies en relació amb l’alimentació i possibles característiques especials de salut de les persones menors.

Un milió i mig en ajudes

Les ajudes de la Conselleria d’Igualtat, que ascendeixen a un import total d’1.425.350 euros, es reparteixen entre 37 entitats locals i mancomunitats de la província d’Alacant, 44 de València i 15 de Castelló.

En funció de la quantia assignada, cada entitat local subvencionada s’encarrega de prioritzar als xiquets, xiquetes i adolescents pertanyents a unitats econòmiques de convivència que es troben en situació de major risc d’exclusió social.

Com a novetat enguany el programa es gestiona mitjançant el contracte-programa que permet una major estabilitat a les entitats beneficiàries.