Igualtat inicia els treballs per a l’elaboració de l’Estratègia Valenciana per a la Igualtat LGTBI

Els treballs es faran a través del Consell Valencià LGTBI, que ja ha fixat la calendarización del desenvolupament i elaboració de l’Estratègia

L’objectiu és col·locar en el centre de l’agenda política els drets de les persones LGTBI

La Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives ha iniciat els treballs per a l’elaboració de l’Estratègia Valenciana per a la Igualtat LGTBI 2022-2027, amb la qual es vol marcar les línies d’actuació del Consell en relació amb la població LGTBI dels pròxims anys.

Així ho ha explicat el secretari autonòmic d’Igualtat i Diversitat, Rubén Sancho, qui juntament amb el director general d’Igualtat en la Diversitat, José de Lamo, ha presidit la reunió de la comissió de treball de l’Estratègia Valenciana per a la Igualtat LGTBI, que serà l’òrgan encarregat de treballar en aquest document i d’elevar la proposta al Consell Valencià LGTBI.

Aquesta primera reunió, ha assenyalat Sancho, ha servit per a fixar la calendarización i poder avançar en la redacció de l’Estratègia, donant així compliment al que s’estableix en la Llei d’igualtat de les persones LGTBI que estableix que el Consell s’encarregarà de dissenyar i elaborar aquest document.

El secretari autonòmic ha indicat que l’objectiu que es persegueix amb l’elaboració de l’Estratègia és atendre una demanda “llargament reivindicada per la població LGTBI, i que passa per col·locar en el centre de l’agenda els drets d’aquest col·lectiu”.

L’objectiu, ha afegit, és continuar treballant per a fomentar la igualtat de les persones LGTBI en tots els àmbits d’actuació de la Generalitat, a més, insisteix que aquesta perspectiva “ha de ser interseccional”, de manera que haurà de tindre en compte “la diversitat existent entre les persones LGTBI i com interactuen característiques i circumstàncies” com a nacionalitat, ètnia, religió, gènere, etc.

Durant la reunió celebrada aquest dilluns, s’ha establit que les conselleries competents en la implementació de les actuacions establides en la llei Trans i la llei LGTBI realitzaran una proposta inicial de continguts de l’Estratègia referides a les seues competències.

Amb totes aquestes propostes, la Direcció General d’Igualtat en la Diversitat elaborarà un document únic amb les aportacions realitzades, que es debatrà i aprovarà per la comissió de treball de l’Estratègia, donant trasllat a les entitats LGTBI de la Comunitat Valenciana perquè realitzen les al·legacions i aportacions que consideren i que completaran el document definitiu, que serà aprovat finalment pel Consell Valencià LGTBI.

Consell LGTBI

Sancho ha recordat que la constitució del Consell Valencià LGTBI el passat més de juny ha sigut un pas més en el camí iniciat pel Govern valencià per a aconseguir “una igualtat real i efectiva de totes les persones amb independència de la seua orientació sexual, identitat de gènere, expressió de gènere o desenvolupament sexual”.

Aquest organisme està compost a parts iguals per representants de les administracions públiques i de la societat civil, amb una presència important d’entitats i persones professionals de l’àmbit LGTBI, que ocupen un total de 14 vocalies del Consell, a més de la vicepresidència primera. La resta de vocalies les ocupen representants de la Generalitat, de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies i agents econòmics i socials.