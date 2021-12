Igualtat insta la ciutadania a comprometre’s amb els drets humans amb la campanya “Per què no els signes?”

Print This Post

Amb el lema “Per què no els signes?” i amb l’hastag #Estaéslameuadeclaració, la Regidoria d’Igualtat i Polítiques de Gènere i LGTBI, ha posat en marxa una campanya de sensibilització, en el marc de la celebració, el pròxim 10 de desembre, del Dia dels Drets Humans. La regidora d’Igualtat, Lucía Beamud, ha informat sobre les propostes de la campanya.

Beamud ha anunciat també la instal·lació d’un monòlit en memòria de Marouane Abouobaida, immigrant que va morir al juliol de 2019 en el CIES de Sapadors.

La celebració del Dia dels Drets Humans a la nostra ciutat es dirigeix enguany a buscar el compromís i la implicació de la ciutadania en la defensa dels drets de les persones en tots els àmbits.

Per a això, s’ha optat per un missatge directe dirigit a cada veí i cada veïna de València: “Per què no els signes?”

Moltes vegades parlem dels Drets Humans però segurament no els coneixem en profunditat, hi ha que seguir treballant per ells.