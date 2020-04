Igualtat llança una campanya de solidaritat cap a les persones amb problemes de salut mental o diversitat funcional i les dificultats que tenen per a viure el confinament

Connect on Linked in

– Oltra s’ha reunit per videollamada amb les principals entitats del sector per a presentar-los el vídeo ‘Posa’t en la meua pell’



– El vídeo busca explicar la situació que viuen aquestes persones en la situació d’estat d’alarma decretada per la COVID-19

La vicepresidenta i consellera d’Igualtat i Polítiques Inclusives, Mónica Oltra, ha fet una crida “a la solidaritat i a l’empatia” amb les persones que tenen problemes de salut mental o diversitat funcional i les dificultats que tenen parar viure el confinament decretat per l’estat d’alarma a causa de la COVID-19, i ha anunciat el llançament d’un vídeo per a difondre un missatge de sensibilització entre la societat.

La vicepresidenta ha mantingut una reunió per videollamada amb representants de les entitats del sector, entre les quals estaven, Associació Ambit, Federació de Salut Mental, Fundació Maides, Fundació Brollador, Fundació SASM Novaedat i Creap, per a presentar-los aquesta iniciativa l’objectiu de la qual és “donar visibilitat” a aquest col·lectiu.

A la reunió també han assistit el secretari autonòmic d’Igualtat i Diversitat, Alberto Ibáñez, i la directora general de Diversitat Funcional i Salut Mental, Elena Albert.

Oltra ha explicat que aquestes persones “són més vulnerables i poden acusar molt més l’aïllament i la soledat del confinament”, i ha recordat que durant la pandèmia les autoritats sanitàries “permeten a les persones amb diversitat funcional i trastorn mental greu eixir a passejar en companyia i amb precaució”.

La campanya ‘Posa’t en la meua pell’ ha sigut creada per The Serious Agency amb l’objectiu de fer visible l'”estigma” amb el qual viuen les persones amb problemes de salut mental o diversitat funcional, que en moltes ocasions “estan sent insultades quan salen a passejar al carrer”.

Amb l’eslògan ‘Posa’t en la meua pell’, la campanya “busca l’empatia i la comprensió de la societat amb totes aquestes persones que viuen amb especial dificultat aquests dies de confinament”, ha assenyalat Oltra.

No és la primera vegada que la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives llança una campanya per a erradicar l’estigmatització de les persones amb trastorn mental greu, ja que fa dos anys va posar en marxa la campanya ‘Bojos’ per a sensibilitzar i conscienciar a la societat sobre aquest col·lectiu.

Aqueixa campanya ha servit de base per a crear la que es podrà seguir aquests dies a través de xarxes socials i mitjans tradicionals, i amb la qual es pretén apel·lar a la sensibilitat i l’empatia de la ciutadania.