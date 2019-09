Igualtat recomana actuacions i mesures preventives als centres i serveis dependents de la Conselleria davant l’alerta de pluges intenses

Connect on Linked in

La Conselleria coordina també actuacions amb els ajuntaments per a l’atenció a les persones sense llar



Els serveis de Teleassistència estan informant de l’alerta a les persones majors i/o dependents perquè no isquen de casa si no és necessari

La Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives ha recomanat una sèrie de mesures i actuacions als centres i serveis dependents davant l’alerta de pluges intenses previstes per a aquest dimecres i dijous en tot el territori de la Comunitat Valenciana.

Des de la direcció general d’Infraestructures de Serveis Socials de la Conselleria s’ha enviat als centres, especialment als residencials, una relació d’indicacions per a reforçar la conservació, neteja i manteniment de baixants, desguassos, canalitzacions i cobertes amb la finalitat d’evitar obstruccions que impedisquen l’evacuació correcta d’aigua.

Així mateix, s’ha activat el protocol per a atendre persones sense llar elaborada en col·laboració amb l’Agència de Seguretat i Resposta a les Emergències.

Aquest protocol ja s’ha remés als ajuntaments de municipis amb més de 50.000 habitants i a les entitats del tercer sector que gestionen els albergs, com a competents en la matèria, informant-los del mateix i sol·licitant la seua col·laboració si les fortes pluges ho feren necessari.

L’objectiu és proporcionar una atenció integral a aquelles persones que, per circumstàncies diverses, no accedeixen als recursos estables que hi ha disponibles per a aquest col·lectiu i que cap persona sense sostre de la Comunitat Valenciana es quede sense rebre l’atenció necessària.

D’altra banda i amb l’objectiu d’evitar en la mesura que siga possible les conseqüències de les fortes pluges previstes, s’ha recomanat a totes les persones majors i persones en situació de dependència usuàries del servei de Teleassistència de la Conselleria d’Igualtat no eixir al carrer durant aquests dies si no és necessari i extremar les precaucions.

Des de l’Agència de Seguretat i Resposta a les Emergències s’està fent seguiment de tots els butlletins meteorològics remesos per AEMET i enviant també als municipis afectats per preemergències els avisos corresponents.