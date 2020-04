INCLIVA realitza el primer assaig a nivell mundial sobre neuromodulación del nervi vague davant símptomes respiratoris per COVID-19

Connect on Linked in

L ‘estudi –prospectiu, aleatoritzat i controlat- té com a fi previndre l’ús de ventilador mecànic en pacients amb insuficiència respiratòria associada a aquesta pandèmia



L’Institut d’Investigació Sanitària INCLIVA, de l’Hospital Clínic de València, acaba d’iniciar el primer assaig clínic del món per a avaluar l’efecte de la neuromodulación no invasiva del nervi vague en pacients amb símptomes respiratoris per COVID-19. L’estudi, dirigit pel Dr. Carlos Tornero -del Grup d’Investigació en Anestèsia de INCLIVA i Cap del Servei d’Anestesiologia, Reanimació i Terapèutica del Dolor de l’Hospital Clínic i actual president de la Societat Espanyola de Neuromodulación (INS Espanya)-, té com a principal objectiu previndre la necessitat de l’ús de ventilació mecànica en pacients amb insuficiència respiratòria per COVID-19 mitjançant la utilització de la neuromodulación no invasiva del nervi vague utilitzant el dispositiu gammaCore®-Sapphire.

Els objectius secundaris d’aquest estudi, que s’està desenvolupant a l’Hospital Clínic de València, són avaluar el nivell de citocines proinflamatorias que s’alliberen de manera massiva en pacients COVID, com a resposta del sistema immune davant l’agressió del virus, i valorar si amb la neuromodulación del nervi vague es pot limitar aquesta tempesta de citocines inflamatòries que provoca importants lesions a nivell pulmonar. Amb tot això, es vol valorar també la disminució de la necessitat de vigilància intensiva, la reducció de l’estada hospitalària i de la mortalitat associada.

El plantejament d’aquesta teràpia de neuromodulación es publicarà pròximament en la prestigiosa revista Neuromodulation: Technology at the Neural Interface, en un article titulat ‘Use of Senar-Invasive Vagus Nerve Stimulation to Treat Respiratory Symptoms Associated with COVID-19: A Theoretical Hypothesis and Early Clinical Experience’, sobre la base dels estudis realitzats en animals d’experimentació.

Es tracta d’un assaig prospectiu, aleatoritzat i controlat per a comparar dos grups de pacients infectats per COVID-19 amb símptomes respiratoris, usant en un d’ells el neuromodulador del nervi vague.

El neuromodulador del nervi vague té l’aprovació de la UE i per la FDA en pacients amb migranyes i en pacients amb alteracions respiratòries. S’aplica durant 2 minuts en cada costat del coll per on discorre el trajecte anatòmic del nervi vague i es repeteix cada 8 hores. El seu mecanisme d’acció és per mitjà de l’activació del sistema nerviós parasimpàtic vehiculizado pel nervi vague. Presenta, com a gran avantatge, ser un sistema extern que activa mecanismes propis de l’organisme sense necessitat de ser una tècnica invasiva ni ser un fàrmac.

L’assaig es realitzarà sobre un total 90 pacients majors de 18 anys, que hagen donat positiu en COVID-19 i amb símptomes respiratoris amb una saturació d’oxigen igual o superior a 92% sense necessitat de ventilació mecànica.

L’estudi dirigit pel Dr. Carlos Tornero, del Servei d’Anestesiologia, compta amb la col·laboració dels serveis de Pneumologia (Dr. Signes) i Medicina Interna (Dr. Redón i Dra. Forner), de l’Hospital Clínic de València.

S’espera que els resultats d’aquest assaig permeten disminuir la morbiditat i mortalitat de pacients amb infecció COVID-19 mitjançant l’activació del nervi vague per mitjà un neuroestimulador extern.