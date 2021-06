Innovació i CERMI posen en marxa accions formatives en competències digitals

Connect on Linked in

La formació està destinada a persones amb discapacitat, però també a desenvolupadors web per a millorar l’accessibilitat de les TIC

Un total de 965 persones rebran formació en competències digitals

La Conselleria d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital, a través de la Direcció General de lluita contra la Bretxa Digital, junt i el Comité de Representants de Persones amb Discapacitat de la Comunitat Valenciana (*CERMI CV) posen en marxa un conjunt d’accions formatives en competències digitals.

Aquesta col·laboració té dos objectius, d’una banda, realitzar accions formatives en competències digitals dirigides a persones amb discapacitat i així reduir la seua bretxa digital, i, per un altre, realitzar cursos específics de formació en accessibilitat digital dirigits entre altres a desenvolupadors/és i gestors/as de contingut per a previndre la bretxa digital relacionada amb l’accessibilitat digital.

Les accions formatives es duran a terme durant el 2021 i formen part del programa ciutadania digital posat en marxa per Direcció General de lluita contra la Bretxa Digital.

Aquest programa centrarà els seus esforços a portar formació en competències digitals a municipis en risc de despoblació i a persones amb discapacitat, en ser espais i col·lectius especialment afectats per la bretxa digital.

La directora general de lluita contra la Bretxa Digital, María Muñoz, ha explicat que la formació “està coordinada pel CERMI CV i comptarà amb una àmplia col·laboració de les entitats de persones amb discapacitat i diversitat funcional, que facilitaran la difusió de les activitats formatives”.

A més, María Muñoz ha indicat que “durant aquests primers mesos, hem sigut testimonis de com les tecnologies poden ser una eina clau en la ruptura de les barreres per a les persones amb discapacitat, si sabem fer un bon ús d’elles”.

No obstant això, ha assenyalat que “l’accés a les eines TIC ha d’anar acompanyat de coneixement i formació en les competències i les habilitats necessàries per a enfrontar-se als nous reptes que la societat digital ens planteja”.

Per això, segons ha afegit, “des de de la Direcció General abordem aquestes accions no sols mirant a un col·lectiu determinat, sinó treballant per aconseguir allò que volem ser com a societat. I per això la nostra aposta és que la tecnologia i la formació en competències i habilitats digitals es convertisca en les eines per a aconseguir una societat digital inclusiva on ningú quede arrere”.

Per part seua, el president del CERMI CV, Luis *Vaño, ha destacat que “l’ús d’internet i de les noves tecnologies per les persones amb discapacitat les acosta a la població general a l’hora de les relacions socials o a l’hora d’exercir el seu treball, fins i tot en situacions com l’actual, en la qual el coronavirus ha acrescut la bretxa digital persistent en el col·lectiu social de la discapacitat”.

Cursos

Inicialment, es desenvoluparan les següents accions formatives en línia: introducció a la informàtica; ofimàtica inicial; protecció de dades; taller de competències digitals per a l’ocupació; resolució de problemes en competències digitals bàsiques; eines digitals per a la comunicació i col·laboració; i les xarxes socials com a eina dinamitzadora.

Les accions formatives presencials es duran a terme en l’últim trimestre de l’any, amb almenys una edició de cada en cadascuna de les tres províncies de la Comunitat.

A més, s’impartiran una sèrie d’accions formatives en línia en accessibilitat digital dirigides entre altres a les persones que desenvolupen i gestionen contingut, d’aplicacions i pàgines web, amb temàtica relacionada amb l’accessibilitat de desenvolupadors web; a gestors de contingut; documents accessibles en xarxes socials; en continguts audiovisuals; sensibilització en accessibilitat web.

En la formació en línia hi ha prevista una edició de cadascun dels set cursos, amb 50 alumnes cadascun, la qual cosa suma un total 350 alumnes; mentre que en la formació presencial hi haurà 315 alumnes.

Finalment, està previst que en la formació en accessibilitat web es preveu formar a 300 persones, la qual cosa fa un total de 965 persones