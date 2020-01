Interceptat un enviament d’angules i una partida de marihuana en l’aeroport de València

Print This Post

Un ciutadà de nacionalitat malaia amb destinació Vietnam transportava una maleta de 26 quilos amb angules en bosses d’aigua

També s’ha detingut un home i una dona grecs que portaven en el seu equipatge 16 quilos de marihuana

Tributària i agents del Resguard Fiscal de la Guàrdia Civil, en el marc dels habituals controls de contraban que realitza l’Agència en les terminals aeroportuàries, han confiscat en l’aeroport de Manises 12 bosses amb aigua que contenien 26 quilos d’angules en el seu interior.

Els investigadors van detectar el passat dia 17 de gener, a través de l’anàlisi mitjançant escàner, una maleta facturada amb destinació a l’aeroport d’Ho Chi Minh (Vietnam), amb diferents embalums en el seu interior que contenia un líquid, la qual cosa va despertar les seues sospites.

Oberta la maleta en presència del propietari, es van descobrir bosses d’aigua que contenien en el seu interior les angules. El passatger, un home malai de 44 anys d’edat, va anar immediatament detingut, passant a disposició judicial juntament amb les angules confiscades.

Marihuana amb destinació Frankfurt

L’endemà passat, ja el passat dia 19, després dels mateixos controls duaners, es va descobrir a través de l’escàner de l’aeroport una maleta, amb destinació Frankfurt, sospitosa per no detectar-se cap mena d’equipatge en el seu interior. Els agents van sol·licitar la seua obertura als amos, que no van facilitar ni la combinació, ni el cadenat, al·legant que la maleta era d’un amic. Una vegada que els investigadors van aconseguir obrir-la, van comprovar que en el seu interior s’amagaven quatre bosses grans de plàstic que contenien cabdells de marihuana, amb un pes de 16 quilos.

Els passatgers, un home de 54 anys d’edat i una dona de 52, de nacionalitat grega, van anar immediatament detinguts, passant a disposició judicial juntament amb la partida de marihuana aprehés.