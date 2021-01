Investigadors de l’IVIA situen els costos de producció en 0,23 €/kg en taronja i 0,28 €/kg en mandarina

Connect on Linked in

L’Associació Valenciana d’Agricultors (AVA-ASAJA) exigeix al Ministeri d’Agricultura que deixe d’anunciar més estudis sobre la cadena de valor i que aplique d’una vegada per sempre la reforma de la Llei de la Cadena Alimentària, establint els costos efectius de producció de les produccions agropecuàries i prenent-los com a referència oficial en els contractes, de manera que els agricultors i ramaders no puguen continuar percebent preus per davall de costos.

Davant les declaracions del secretari general d’Agricultura, Fernando Miranda, durant el ple de l’Observatori de la Cadena Alimentària en les quals es compromet a “avançar en la consecució dels estudis de la cadena de valor de diferents aliments”, entre ells els cítrics.

AVA-ASAJA respon que un recent estudi ja quantifica els costos mitjans de producció dels cítrics a Espanya i els situa en 0,23 euros per quilo (€/kg) en el cas de la taronja (varietats navelina i lanelate), 0,28 €/kg en la mandarina (clementines) i 0,20 €/kg en la llima (fi i verna). Així conclouen els investigadors de l’Institut Valencià d’Investigacions Agràries (IVIA), Pedro Caballero i María Ángeles Fernández-Zamudio, i la investigadora de la Universitat Politècnica de Cartagena, María Dolores de Miguel, en la seua informe ‘Regressió o continuïtat del sector citrícola. Funció dels costos’ inclòs en el monogràfic ‘Un full de ruta per a la citricultura espanyola’ publicat per Cajamar.

Finalment, l’organització agrària posa a la disposició dels agricultors els seus serveis tècnics per a assessorar-los i ajudar-los a l’hora de traslladar davant l’Agència d’Informació i Control Alimentaris (AICA), òrgan dependent del Ministeri d’Agricultura, possibles pràctiques abusives perquè òbriga una investigació i, en el seu cas, impose les sancions corresponents.