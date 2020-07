Iris Lezcano posa cara a la campanya de promoció turística de Cullera

Connect on Linked in

L’actriu valenciana apel·la als moments i records d’unes vacances a la platja per tal d’incentivar el turisme nacional

L’actriu valenciana Iris Lezcano ha posat cara a la campanya de promoció turística de Cullera. Visit Cullera llançà ahir un spot on l’actriu apel·lava al plaer de les xicotetes coses, als records d’unes vacances a la platja, a les primeres experiències amoroses i a les escenes quotidianes amb amistats i familiars per tal de potenciar la ciutat com a destí turístic i atraure el turisme nacional.

«Un castillo de arena, el primer amor, un libro, un atardecer…aquel fue el mejor verano de tu vida. Esos recuerdos todavía viven aquí. Ven. En Cullera te espera un verano como los de antes», expressa Lezcano a l’anunci.

L’actriu protagonitza així un anunci que fa incís en totes eixes xicotetes grans coses que visquérem i ens van fer feliços en el passat però que encara perduren en la ciutat. L’anunci pretén exaltar eixe replantejament en l’escala de valors on, després d’una etapa de confinament, el més xicotet es posa de rellevància.

Biografia

Iris Lezcano és una popular actriu valenciana que començà els seus estudis d’interpretació en l’escola de teatre d’Aldaia. Més tard estudià en l’Escola Superior d’Art Dramàtic de València i potencià la seua formació com a actriu assistint a diferents cursos en el prestigiós Actors Center de Londres.

Ha treballat en reconegudes series com ‘Sin tetas no hay paraíso’, ‘Carlos Rey Emperador’ o la valenciana ‘La Alqueria Blanca’. És en esta última on el seu paper com a ‘Anitín’ la va impulsar en el món de la interpretació al territori valencià ja que durant cinc anys va ser una de les personatges protagonistes de l’exitosa serie de la televisió valenciana.

A més, actualment està rodant la segona temporada de la serie britànica ‘The Mallorca Files’, per a la cadena BBC.

Pel que fa al cinema, ha protagonitzat la comedia romàntica ‘Mil cosas que haria por ti’ o ‘La mujer del siglo’. També ha participat en diferents sketches d’humor amb l’humorista José Mota.

Per altra banda, l’actriu fou imatge i una de les models de la campanya publicitaria Wanted de la prestigiosa marca de llenceria Women’s Secret.

‘Un verano como los de antes’

L’spot és una de les accions de la campanya de promoció turística que està desenvolupant el consistori i que fa referència als estius d’abans i a tornar al més senzill. A la construcció d’eixos records i vivències rememorant les vacances de la infància que han marcat diverses generacions, i que a més ara es posen de rellevància.

Eixes xicotetes coses que es poden disfrutar en Cullera i que convertixen al destí en un dels favorits del litoral mediterrani per a este estiu.