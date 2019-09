Ivace Innovació convoca les ajudes a entitats de serveis a empreses de la Comunitat per valor de 500.000 euros

Connect on Linked in

El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 17 d’octubre

Es finança l’organització de jornades, seminaris així icreació, posada en marxa i dinamització de plataformes web col.laboratives

La Unitat d’Innovació de l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (Ivace) ha convocat les ajudes per a clústers i associacions empresarials de la Comunitat a través de la seua convocatòria Dinamitza.



El pressupost de la convocatòria ascendeix als 500.000 euros i cobrirà les despeses de les entitats en l’organització de jornades i seminaris destinades a acostar a les empreses les mesures de l’estratègia d’especialització intel·ligent de la Comunitat (RIS3CV), així com la posada en marxa i dinamització de plataformes web col·laboratives.



Aquestes plataformes ajudaran la difusió de contingut i afavoriran la participació d’empreses i dels agents de l’oferta científic tecnològics i de l’ecosistema d’innovació i emprenedoria.



“Els clústers i les associacions empresarials -ha assenyalat la responsable de l’Ivace, Júlia Company, són els millors intermediaris, proporcionen ambients favorables per al desenvolupament de les petites i mitjanes empreses al mateix temps que ajuden a impulsar la innovació”.



El termini per a la presentació de sol·licituds s’obri el 25 de setembre i finalitza el pròxim 17 d’octubre.



Aquestes ajudes van el línia amb l’objectiu marcat pel govern de Botànic d’impulsar accions que que ajuden a aconseguir un model econòmic basat en el coneixement i la innovació articulat sobre el principi de la sostenibilitat.



“És per això, ha afegit Julia Company, que tots els agents implicat en la millora competitiva del teixit industrial de la Comunitat ens coordinem i cooperem per a generar sinergies i un full de ruta sòlid en matèria de reindustrialització”.