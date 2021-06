IX Jornades Gastronòmiques de la Tomaca del Perelló del 4 al 13 de juny

Connect on Linked in

Els huit restaurants participants han elaborat un menú consistent en dos entrants, un plat principal i unes postres per 24 euros

La novena edició de les Jornades Gastronòmiques de la Tomaca del Perelló se celebren del 4 al 13 de juny, huit dels millors restaurants de la localitat ofereixen un menú tancat de dos entrants, plat principal i postres amb elaboracions on la “millor tomaca del món” és la clar protagonista.

La tomaca del Perelló és una tomaca carnosa, de sabor dolç i sucós, suau en paladar, que, per norma general, només creix de maig fins a agost, i es cultiva en zones arenoses on antigament eren arenals de platja i que van ser cultivades antany per diferents generacions.

La tomaca del Perelló és el producte principal d’aquesta oferta gastronòmica que, tradicionalment es fa coincidir amb la Fira de la Tomaca, no obstant això les circumstàncies sanitàries excepcionals, han impedit que la Fira s’haja pogut celebrar per segon any consecutiu, encara que sí s’han volgut mantindre les Jornades Gastronòmiques per atractiu turístic i de divulgació d’aquest producte tan arrelat i tan important per a l’economia local.

Els restaurants participants han elaborat un menú consistent en dos entrants, un plat principal i unes postres que ofereixen per 24 euros (IVA inclòs) per persona amb un mínim de dues persones per taula.

Enguany, els restaurants participants són Restaurant Sucrer, Restaurant Llobarro, Restaurant Casa Rafa, Restaurant Casa Chiva, Restaurant Jerónimo, Restaurant Náutico del Perelló, Restaurant Sotavent i Restaurant The Corner, es poden consultar els seus menús en la web www.elperello.es