Ja es pot triar en la Comunitat Valenciana entre atenció telefònica o presencial en sol·licitar cita

Els centres d’Atenció Primària de la Comunitat Valenciana ja han représ l’oferiment d’atenció presencial quan es demana cita prèvia a través de l’APP GVA+Salut, de la web de Sanitat, cridant al centre o al 961 839 000. Les agendes per a aquesta modalitat assistencial estan operatives des d’aquest dilluns en centres de salut i consultoris, segons la disponibilitat de cada professional, tant per a Medicina de Família com Infermeria, Pediatria o visites a la matrona.

La reactivació de les agendes presencials permet optar entre atenció telefònica o presencial quan es necessita acudir al primer nivell assistencial, l’Atenció Primària, i la persona sol·licita cita prèvia a través de l’APP GVA+Salut, consultar ací, cridant al seu centre o al 961 839 000.

Per als qui acudeixen a Atenció Primària sense cita prèvia, es manté el triatge amb l’objectiu d’oferir a cada pacient els recursos més adequats a la seua necessitat com més prompte millor.

En qualsevol cas, l’objectiu és optimitzar l’assistència, previndre massificacions en els centres d’Atenció Primària que comprometen la seguretat de professionals i pacients, així com evitar a la ciutadania desplaçaments innecessaris.

La reactivació de les agendes presencials es correlaciona amb la millora de la situació epidemiològica de la Comunitat Valenciana. Si els indicadors es mantenen en nivells adequats, la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública s’ha marcat com a objectiu reprendre fins al 80% de l’activitat presencial durant maig, sempre en funció de la necessitat d’atenció.