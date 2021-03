Ja està en marxa el sistema d’incentius per reciclar botelles i llandes de plàstic en els contenidors grocs

Connect on Linked in

També estan en funcionament quatre màquines de recollida automàtica d’envasos als mercats Central, de Russafa, Jerusalem i el Cabanyal, i s’han instal·lat altres dos a l’edifici consistorial i de Tabacalera

Ecoembes, en col·laboració amb la Generalitat i l’Ajuntament, ja ha posat en marxa el sistema de recompenses per reciclar llandes i botelles de begudes de plàstic en els 3.750 contenidors grocs que hi ha a la ciutat. A més, estan en funcionament quatre màquines de recollida automàtica d’envasos als mercats Central, de Russafa, Jerusalem i el Cabanyal, i s’han instal·lat altres dos a l’edifici consistorial i de Tabacalera. València es convertix així en la primera ciutat espanyola a implantar de manera integral este projecte pilot, anomenat Reciclos, amb què es premia el compromís del veïnat amb el reciclatge a través d’incentius sostenibles i socials. L’objectiu és fomentar l’economia verda i circular en la gestió dels residus, aixó és, donar-los una nova vida per minimitzar el seu impacte en l’entorn natural. El vicealcalde i regidor d’Ecologia Urbana, Sergi Campillo, ha informat que pròximament s’avaluarà esta experiència i s’elaborarà el Pla Local de Residus.

Per fer ús del nou sistema de devolució i recompensa (SDR), els veïns i veïnes han de connectar-se a l’aplicació de Reciclos, escanejar amb el mòbil el codi de barres de les llandes i botelles de begudes i depositar-les en un dels 3.750 contenidors grocs al carrer o en una de les màquines de reciclatge instal·lades als mercats o edificis municipals, amb tecnologia incorporada. En fer-ho, obtindran punts que poden canviar per compensacions. Existix un límit setmanal de punts per tal de fomentar un consum responsable i racional d’este tipus d’envasos. Entre els incentius hi ha donacions a iniciatives socials o mediambientals a la ciutat, així com productes i servicis relacionats amb la sostenibilitat. En estos moments els usuaris de Reciclos poden participar en els sortejos d’un patinet elèctric i d’entrades per al Bioparc. També poden contribuir al voluntariat de Creu Roja per a la protecció de la biodiversitat i la prevenció d’incendis forestals al bosc de la Devesa.

Per al vicealcalde i regidor d’Ecologia Urbana, Sergi Campillo, “estem d’enhorabona” per l’entrada en funcionament d’este sistema la principal novetat del qual és “introduir l’incentiu per al reciclatge, perquè a la nostra ciutat, com passa a la resta de l’Estat, el sistema de reciclatge molt majoritàriament és anònim i, per tant, no permet identificar ni premiar aquelles persones que ho fan bé”. Campillo ha explicat que Reciclos “és un projecte pilot i experimental” i “anem a donar-li l’espai d’oportunitat per desenvolupar-se”. D’eixe mode, “volem estudiar com es comporta la gent si premiem el reciclatge” i “d’ací a un temps avaluarem” l’experiència. El vicealcalde ha recordat que esta acció “forma part del model de ciutat que estem treballant a l’Agenda Urbana de València basat en els Objectius de Desenvolupament Sostenible”. Campillo ha anunciat així mateix la pròxima elaboració d’un Pla Local de Residus, que “marcarà quines són les polítiques generals de la gestió de residus” de l’Ajuntament.

Els contenidors grocs disposen d’un codi QR que s’escaneja quan es deixen els envasos, mentre que les màquines de Reciclos compten amb un sistema de lectura automàtica dels codis de barres de botelles i llandes de begudes, a l’igual que en altres països de la Unió Europea. Les quatre primeres màquines s’han col·locat en mercats municipals per donar suport addicional al xicotet comerç i altres dos s’han instal·lat en dependències de l’Ajuntament. Esta xarxa s’anirà completant en tots el mercats municipals i altres ubicacions com ara biblioteques, universitats populars i centres esportius, fins un total de 60 màquines en esta fase.

La secretària autonòmica d’Emergència Climàtica i Transició Ecològica, Paula Tuzón, ha valorat les alternatives orientades a millorar l’eficiència de la recollida separada. La Comunitat Valenciana disposa ja de diversos sistemes d’incentiu econòmic operatius a través de les seues xarxes d’ecoparcs que, segons les dades preliminars de 2020, han arribat a les 250.000 tones, un 8 % més que en 2019. Tuzón ha destacat l’acompanyament de la Conselleria per seguir mantenint la tendència ascendent en economia circular i recollida separada. En esta línia, l’administració autonòmica ha convocat una expressió d’interès destinada a entitats locals, per a projectes de millora de les recollides separades de bioresidus mitjançant sistemes d’alta eficiència en la recollida, a implantar-se en el present exercici 2021 i fins el mes de març de 2022.

Per la seua part, el gerent d’Ecoembes a la Comunitat Valenciana, Xavier Balagué, ha destacat que “els objectius en matèria de reciclatge marcats per la Unió Europea són cada volta més ambiciosos i requerixen d’un gran esforç per part de tots”. Per això, “des d’Ecoembes volem contribuir a fer front a este repte amb solucions innovadores, com ara Reciclos, que fomenta la circularitat dels envasos i facilita als ciutadans poder reciclar no només a casa, sinó en llocs tan emblemàtics com el Mercat Central, i aconseguir recompenses verdes”.

Dades de reciclatge a València

Al llarg de 2020 s’han recollit 13.886 tones d’envasos a València, que representen un 18 % més que al 2019 (11.724 tones) i un 80 % més respecte al 2015 (7.671 tones). Pel que fa al nombre de contenidors grocs distribuïts per tota la ciutat, actualment hi ha 3.750 unitats, un 48 % més que en 2019, mentre que el pressupost destinat a la recollida dels envasos és de 3,5 milions d’euros, un 23 % més respecte al 2019 (2,8 milions d’euros) i un 64 % més respecte al 2015 (2,1 milions d’euros). També s’han incrementat les campanyes de conscienciació i s’han establit nous sistemes en la gestió dels residus, entre ells la instal·lació dels contenidors marrons per a la recollida de l’orgànica i la reorganització dels contenidors en illes per facilitar l’accés i la separació de les diferents fraccions de residus.

A més de les campanyes d’educació ambiental i en el sector de la restauració i les festes, com les Falles i Sant Joan, per a la reducció, reutilització i reciclatge dels envasos de plàstic, València és la primera ciutat a Espanya que compta, en col·laboració amb la Generalitat i Nespresso, amb un sistema per al reciclatge i reutilització dels residus d’alumini i acer lleuger als contenidors grocs.