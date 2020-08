Ja han finalitzat les obres de conversió en zona de vianants de la plaça de l’Ajuntament de València

Print This Post

L’alcalde de València, Joan Ribó, i la vicealcaldessa Sandra Gómez han visitat les obres de conversió en zona de vianants ja concloses, de la Plaça de l’Ajuntament.

Gràcies a esta conversió s’han alliberat més de 12.000 m² d’espai per als transeunts.

L’actuació en la plaça de l’Ajuntament va començar el 4 de maig, amb unes setmanes de retard sobre el termini inicialment previst, a causa de la pandèmia de COVID-19, i finalment s’ha reordenat la circulació, s’han establit les rutes per al trànsit rodat i s’ha instal·lat un asfalt especial per a les zones per als vianants, sota la premissa de retornar este espai central i emblemàtic a la ciutadania.



Des del consitori defensen la recuperació de les places com a espais d’ús ciutadà, per als vianants i l’aposta per les àrees sostenibles i saludables a la ciutat de València