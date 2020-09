Ja podem contemplar al jove lleó de BIOPARC València en el seu característic recinte de la sabana

Connect on Linked in

Va arribar com a mascle reproductor a principis del mes de març, uns dies abans de la declaració de l’Estat d’Alarma, per a unir-se al ramat de quatre femelles.

Des d’aquesta setmana Lubango, el jove lleó de 3 anys de la subespècie lleó d’Angola (Panthera llig bleyenberghi), ja està eixint amb regularitat als matins a la seua zona exterior. Continuant amb el complicat procés d’aclimatació, ha començat a descobrir el recinte que recrea fidelment les singulars formacions dels kopjes de la sabana africana, la qual cosa possibilita que ja podem contemplar la impressionant estampa d’aquest bell lleó sobre les roques mentre vigila als ramats d’antílops. Vi procedent del zoo de Lisboa per a incorporar-se al ramat de quatre femelles de la mateixa subespècie formada per Luana, Sortuda, Tata i Shanga.

Als pocs dies de la seua arribada es va declarar l’Estat d’Alarma, però el desenvolupament de la seua adaptació es va mantindre amb total normalitat, perquè el més important és garantir el màxim benestar dels animals. En un primer moment havia de començar a acostumar-se tant al lloc com als seus nous cuidadors, així com anar familiaritzant-se a la presència del grup de femelles. Una vegada realitzada aqueixa primera fase havia d’anar coneixent a les seues noves companyes, sempre de manera individual, primer amb contacte visual i posteriorment es va passar a la unió amb cadascuna d’elles. Aquest procés, llarg i perillós, és un dels més variables, perquè depén del comportament de cada individu i cal tindre en compte la jerarquia i caràcter de tots ells.

En aquest període Lubango ha anat accedint al recinte exterior al principi sense públic i després poc temps en moments de menor afluència. Amb la favorable evolució, els tècnics de BIOPARC continuen avançant en la seua acomodació cada vegada amb més hores i major nombre de visitants, així al principi romandrà ell només i posteriorment amb la resta del ramat. D’aquesta manera als matins ix Lubango i a les vesprades el grup de femelles. Les incorporacions de nous animals requereixen de gran dedicació i experiència per part de l’equip del parc i són especialment importants per al benestar no sols de l’animal sinó del grup al qual s’integra.

La subespècie lleó d’Angola (Panthera llig bleyenberghi) està classificada per la UICN (Unió Internacional per a la Conservació de la Naturalesa) com a vulnerable a l’extinció. Lamentablement les poblacions de lleons es troben en reculada deguda a la destrucció del seu hàbitat i a la caça furtiva i s’estima que queden uns 25.000 en estat silvestre. És una de les últimes “espècies indicadores” de salut dels paisatges d’Àfrica i el seu dramàtic declivi és un senyal de la degradació dels ecosistemes que habiten. Contemplar la bellesa del ramat de lleons de BIOPARC ens recorda la necessitat de canviar la nostra actitud cap a la protecció de la rica biodiversitat del nostre planeta.