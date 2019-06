Jesús Ros és reelegit alcalde de Torrent

Print This Post

Dissabte 15 de Juny a les 12 hores el saló de plens de l’ajuntament de Torrent va acollir la constitució de la seua corporació municipal per a la Legislatura 2019-2023



Un ple extraordinari per a la pressa de possessió de Jesús Ros, novament com Alcalde de Torrent, que torna a repetir càrrec després de les votacions en què tots els Grups polítics han donat el suport necessari per a dur-lo a terme.



Un PSPV-PSOE Torrent, que estigué la llista més votada el passat 26 de Maig, en 11 regidors, i que tindrà un govern en minoria per als pròxims 4 anys, després que les negociacions no hi hagen arribat a cap pacte entre els membres de les distintes corporacions polítiques.



En l’acte també han tomat possessió tots els regidors, del pròxim govern torrentí.



Ros, ha començat el seu discurs recordant els inicis de la democràcia,i donant les gràcies a tots els seus regidors, així com als regidors contraris que han facilitat la seua investidura



Ha recordat tenir en compte sempre la ciutat i la ciutadania, per que son els mes importants, els que han donat la seua paraula i confiança.

Des de l’oposició, Amparo Folgadp, Partit Popular Torrent, ha recordat un per un tots els membres de la seua corporació així com la tasca que els pròxims 4 anys des del Partit Popular duran a terme per tal de donar resposta al veïnat

Un ple molt transversal, ja que les imatges es van poder seguir a través d’internet en directe en les distintes xarxes socials de l’ajuntament de Torrent.