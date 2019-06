Jesús Ros, primera roda de premsa de la nova legislatura.

Print This Post

El Campus Social, primer objectiu de Ros en Torrent.

Primera roda de premsa del govern de Jesús Ros, en Torrent.

Polítiques d’habitatge, i el Campus Social d’estiu, entre les prioritats de l’ajuntament.

Jesús Ros, alcalde de Torrent, ha convocat hui els mitjans de comunicació per primera vegada des que fou investit el darrer 15 de Juny de manera oficial com alcalde de la població.



Un ritual portat a terme cada 15 dies per tal d’informar puntualment als mitjans de comunicació de les actuals i futures accions per part de l’ajuntament, i que hui ha ratificat que continuara sent així en els pròxims 4 anys.



Una roda de premsa que ha servit de presentació del nou equip de govern, de les reestructurades regidories i de les noves delegacions com ara l’àrea de ciutadania.

Ros, reconeix que 2 regidors més al govern, suposen una millora del treball diari, i una seguretat quasi total a l’hora d’arribar a un consens municipal.



Entre les tasques més importants que s’han destacat en la roda de premsa, han estat la nova política d’habitatge, la reforma urbanística que es du a terme en aquest moment en la població i que culminara en els pròxims mesos així com el nou edifici de lloguer jove.

D’altra banda la signatura i aprovació del Campus Social.



Un campus d’activitats d’estiu, dirigit sobretot a xiquets i xiquetes de famílies sense recursos



Andrés Campos, Portaveu del Psoe Torrent i Regidor de Gestió Econòmica i Personal ha parlat de la bona situació econòmica de l’ajuntament de Torrent gràcies a la bona gestió feta en l’anterior legislatura.



Susi Ferrer, Regidora de Cultura, Turisme i Esports, afirma que la seua renovada regidoria, continuara treballant per i para el poble.

Un ajuntament que sense dubte comença una nova legislatura en les millors condicions de treball, personal, suport i confiança del poble.