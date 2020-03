Joan Baldoví opina sobre les mesures aplicades respecte a la crisi del COVID-19

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Joan Baldoví, diputat de Compromís, ens ha contat com es va viure el debat sobre la prorrogació de l’estat d’alarma a Madrid i ha recalcat que la lluita és fa conjunta i no cadascú per un costat.

Respecte a les mesures adoptades es aquest estat d’alarma, Baldoví ha sigut clar en la seua opinió pel que fa als autònoms o a les ajudes a les persones vulnerables.