Joan Baldoví visita el Complex de Tractament de Residus Domèstics de Guadassuar en el Dia Mundial de l’Educació Ambiental

Connect on Linked in

Coincidint amb el Dia Mundial de l’Educació Ambiental Joan Baldoví, Diputat al Congrés i Agueda Micó han visitat el Complex de Tractament de Residus Domèstics de Guadassuar. Han pogut conéixer el seu funcionament i el circuit d’educació ambiental més complet d’Espanya, visitat per 10.000 persones en els 15 primers mesos, mentre la situació sanitària ho ha permés.

A causa de la pandèmia no es poden realitzar visites a la planta, per aquest motiu, des del Consorci Ribera i Valldigna treballen per portar endavant un nou projecte, que permetrà fer visites virtuals i estarà disponible també per als col·legis.

El treball que es fa a la planta permet convertir els residus en nous recursos, a més du endavant una gran llavor des del punt de vista medi ambiental i educatiu.

Prompte tornarà a posar-se en marxa el circuit de visites educatives de la Planta de Guadassuar.