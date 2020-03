JOAN RIBÓ AVANZA QUE S’ABONARÀ FINS AL 62,5% DEL PRESSUPOST DELS MONUMENTS FALLERS PERQUÈ LES COMISSIONS DISPOSEN DE LIQUIDESA PER A PAGAR ALS SEUS PROVEÏDORS.

Connect on Linked in

L’alcalde de València, Joan Ribó, ha comunicat que l’Ajuntament abonarà fins al 62,5% del pressupost dels monuments fallers perquè les comissions disposen de liquidesa per a pagar als seus proveïdors. Ha realitzat estes declaracions al final de la reunió que ha mantingut amb agents econòmics de la ciutat.

«L’abonament del 25% del cost dels monuments fallers ja s’ha aprovat hui, amb urgència, i així el dilluns les comissions ja podran comptar amb este muntant. Però, a més, del 75% restant, que històricament han assumit les comissions falleres, l’Ajuntament finançarà el 50%. D’esta manera, es farà càrrec del 62,5% del cost total dels monuments perquè les comissions falleres complisquen amb els seus compromisos amb una sèrie d’empreses xicotetes a les quals l’equip de govern local també vol ajudar, és a dir, empreses de pirotècnia, de muntatge de carpes, floristeries, músics, i de tots aquells sectors implicats en la festa fallera, entre els quals també destaca l’hostaleria», ha explicat Ribó.

«En definitiva la nostra voluntat és donar liquidesa suficient a les comissions falleres perquè puguen satisfer els seus compromisos econòmics que si no repercutirien i destruirien a tots estos sectors”, ha aclarit l’alcalde, que d’altra banda s’ha fet eco d’un total de sis mocions aprovades hui en la Junta de Govern Local amb la finalitat de fer costat a diferents sectors econòmics.

SUSPENSIÓ DE LES TAXES

«De moment, les taxes per ocupació d’espai públic i aquelles relacionades amb la celebració de les falles ja s’han eliminat i ara estudiem el tema dels impostos i altres taxes municipals. Actualment, l’IBI (Impost de Béns immobles) ja permet un fraccionament. Per això, donarem instruccions perquè es puga realitzar i estudiarem amb Hisenda la possibilitat d’alguna mena de retard específic en el seu pagament com a conseqüència directa de la situació, perquè hem d’ajudar a les nostres empreses”, ha indicat l’alcalde.

Pel que fa a la possible celebració de les falles del 15 al 19 de juliol, una decisió que depén de la seua aprovació definitiva en una assemblea de presidents i presidentes, prevista inicialment per a dilluns que ve, però que no podrà celebrar-se com a mesura de prevenció davant el Covid-19. D’esta manera, l’opinió i vot dels presidents es recaptarà més endavant de manera telemàtica.