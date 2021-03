Joan Ribó: “Els ajuntaments som el 15% de la despesa pública però només rebem el 6% dels fons estatals per a la recuperació”

Connect on Linked in

L’alcalde confia que els fons europeus contra la pandèmia siguen “una gran oportunitat per a la nostra ciutat”

L’alcalde, Joan Ribó, ha afirmat que “els ajuntaments ens trobem un poc sols en la lluita contra la pandèmia. Els consistoris gestionem el 15% de la despesa pública però els Pressupostos Generals de l’Estat de 2021 només preveuen la transferència directa a les entitats locals del 6% dels 24.200 milions d’euros previstos dins del mecanisme per a la recuperació. Dels fons promesos, poc o quasi res”. Ribó ha fet estes declaracions durant la seua participació en l’entrevista virtual celebrada en el Nova Economia Fòrum, durant la qual s’ha sotmès a les preguntes dels assistents.

L’alcalde ha assegurat que només en 2020 l’Ajuntament va dedicar 30 milions d’euros a mesures per “prioritzar l’atenció social a persones vulnerables, a donar suport a comerços, pimes i autònoms, a recolzar la cultura i les falles”. Enguany, l’alcalde ha fet referència als 28’8 milions d’euros d’ajudes previstos dins del Pla Resistir “dels quals ja hem concedit més d’onze milions d’euros a més de 5.000 sol·licitants i pensem esgotar els fons”.

En este sentit, l’alcalde considera que els fons europeus previstos per a la recuperació econòmica post-pandèmia “són la resposta més contundent i coordinada donada mai per la Unió Europea ja que, a més, es destinaran a transformar els fonaments de les estructures econòmiques cap a la digitalització i la sostenibilitat”. Per això, Joan Ribó creu que són “una gran oportunitat per a la nostra ciutat per tal de fer-la més verda, més digital, més inclusiva i sense bretxa de gènere”. Ribó ha avançat que el govern municipal “està definint la cartera de projectes que abordarem identificant-los pel seu impacte transformador i pel seu grau de maduresa per poder executar-los en els terminis previstos, apostant per l’eficiència energètica, la generació d’energies renovables i la creació de comunitats energètiques”.

L’alcalde també ha destacat que un altre dels projectes que considera importants per a la ciutat és “la mobilitat sostenible amb l’electrificació de tota la flota d’autobusos públics, el desenvolupament de les infraestructures de recàrrega de vehicles elèctrics, l’expansió de la xarxa ciclista urbana i metropolitana i conformant itineraris verds per a vianants”.

TRANSPORT URBÀ I METROPOLITÀ

Joan Ribó ha recordat que “València és la tercera ciutat d’Espanya i és l’última que tindrà un túnel passant i un canal ferroviari d’accés a la ciutat que integre el transport de passatgers, el de mercaderies i la connexió amb el transport urbà i metropolità”. Es tracta d’una infraestructura fonamental per a l’alcalde atés que considera “que València ha d’apostar també per un transport ferroviari de les mercaderies”.

Ribó ha assegurat que “el 75% dels desplaçaments urbans dins de València són sostenibles perquè es realitzen en bicicleta, a peu o en transport públic però en l’àrea metropolitana el 72% dels desplaçaments no ho són. Només cal vore cada dia a primera hora del matí o a última de la vesprada les entrades i eixides d’esta ciutat”. Per evitar este problema, l’alcalde de València aposta per “la integració tarifària metropolitana, RENFE inclosa, i pel treball amb totes les administracions”.

Respecte al port de València, l’alcalde considera que “l’ajuntament no posa dificultats a l’ampliació del port sinó que demanem que respecte criteris mediambientals”. Segons Ribó, “el port és un element fonamental de l’economia de la ciutat però genera problemes en les platges del sud. Port sí, però sostenible”.

En un altre ordre de coses, l’alcalde de la ciutat ha destacat les polítiques de gènere abordades en els últims anys per l’Ajuntament, entre les quals ha destacat “un urbanisme que no perda l’escala de barri, que recupere el paisatge urbà i el renaixement de les entitats veïnals”, una xarxa viària “que fomente l’autonomia de les persones amb rutes ciclistes, peatonals i escolars, amb creació de protocols contra la violència sexual als autobusos o els punts violeta”, entre d’altres qüestions. “València ha guanyat en salut, en rehabilitació de barris, com el Cabanyal, en ajudes al lloguer, en canvis al nomenclàtor dels carrers i en sis edicions de pressupostos participatius que primen les estratègies de gènere, la salut, l’alimentació o el medi ambient”.

Per últim, Joan Ribó ha anunciat que ha parlat amb el Ministeri d’Hisenda per la lentitud a resoldre recursos del Tribunal de Recursos Contractuals de l’Estat “el que provoca la paralització de projectes com la remodelació de la plaça de la Reina o, fins fa poc, del Palau de la Música”. Ribó recorda que “si analitzem les inversions de la ciutat fins 2015, les inversions ara són molt superiors” i ha posat el cas del Parc Manuel Granero, al barri de Russafa, les obres del qual van començar ahir.