Joan Ribó: “La iniciativa de l’agència de Nacions Unides permet compartir les bones pràctiques desenvolupades per les ciutats”.

L’alcalde de València, Joan Ribó, ha anunciat en roda de premsa que la ciutat de València ha participat, juntament amb a altres ciutats i centres d’investigació de tot el món, en una investigació realitzada des de la FAO amb l’objectiu d’analitzar dades a nivell mundial respecte a l’impacte i gestió dels sistemes alimentaris urbans durant la crisi del Covid-19.



El treball de recerca es realitza amb del departament de FAO Food for Cities i en el cas de València ha sigut elaborat des del CEMAS, Centre Mundial de València per a l’Alimentació Urbana Sostenible. Les dades que es recullen serviran en els pròxims dies “per a realitzar un focalització més precisa de com està afectant la crisi sanitària mundial, el seu impacte i presa de decisions. A més els resultats permetran compartir informació i bones pràctiques de les diverses accions que s’han pres durant els últims mesos en ciutats de tot el món, com València”. Així ho ha explicat Joan Ribó als mitjans de comunicació en la Sala de Premsa Virtual de l’Ajuntament de València, en la que ha estat acompanyat pels vicealcaldes Sandra Gómez i Sergi Campillo.



“En un moment tan crític com el que viuen les ciutats de tot el món des de València estem implementant mesures, en alguns casos innovadores, per a fer front a la pandèmia del COVID-19. Algunes d’aquestes accions poden contribuir a garantir la sobirania alimentària especialment en els grups de població més vulnerables” ha dit Joan Ribó. La investigació també té com a objectiu evitar que el sistema alimentari no es convertisca en una font de propagació de la malaltia: “permetrà visibilitzar decisions i estratègies positives”. S’analitzen, a més, qüestions diverses dins del sistema alimentari urbà i periurbà, i se sol·licita informació sobre assumptes relacionats amb la distribució d’aliments, campanyes a la població, protecció del xicotet productor i distribució en xarxes de mercats locals.



FOOD SYSTEMS DIALOGUES



Des que es va decretar la pandèmia per l’Organització Mundial de la Salut, s’han multiplicat les iniciatives a través d’Internet. Formularis, enquestes i webbinars se succeeixen des de nombroses institucions de caràcter mundial. Així, el CEMAS ha participat en la prestigiosa trobada d’experts Food Systems Dialogues conduït per David Nabarro, Director General d’OMS designat per al COVID-19. El Food Systems Dialogues és un espai de reflexió i coneixement patrocinat pel Fòrum Econòmic Mundial i el Banc Mundial entre altres. Més de cent experts de tot el món han compartit informació i metodologia adquirida durant estes setmanes especialment enfocada a seguretat alimentària.



El CEMAS, per la seua banda, ha reunit esta setmana el seu Consell Rector per a avançar en els tràmits que permeten la seua transformació en fundació pública. L’objectiu principal és adequar la personalitat jurídica als objectius i activitats del Centre. L’Ajuntament de València continuarà ostentant la titularitat i control però esta modalitat permet la incorporació d’altres administracions públiques a més d’una major relació amb centres de coneixement, universitats nacionals i internacionals així com la participació de fundacions i del sector privat. També permetrà una major participació d’agències de Nacions Unides, especialment de FAO i d’OMS.