Joan Ribó: “les societats musicals tenen sa casa en l’Alqueria Julià de València”

L’alcalde de Valncia, Joan Rib—, acompanyat de la regidora de Patrimoni i Recursos Culturals, Gloria Tello, visita lÕAlqueria Juliˆ – Casa de la Mœsica, seu de la Federaci— de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana (FSMCV).

L’alcalde de València, Joan Ribó, ha destacat “la cultura musical dels valencians i valencianes, que és de les millors del món, i que, en gran part, devem a la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana”. L’alcalde ha fet estes declaracions en visitar la restaurada Alqueria Julià, un edifici protegit del segle XVII en el barri de Nou Moles que allotjarà la seu de les bandes de música. L’alcalde ha destacat “el paper de l’Ajuntament de València en la tramitació de la llicència i com a facilitador entre les diferents institucions per a fer possible que hui existisca esta Casa de la Música, també oberta a la ciutadania” ja que qualsevol persona pot visitar-la cada dijous de vesprada, a més d’assistir als concerts que s’hi programen.

Joan Ribó, que ha visitat l’edifici acompanyat de la regidora de Recursos Culturals, Glòria Tello, ha assenyalat que “l’Alqueria Julià em sembla una meravella, un edifici declarat Bé d’Interés Cultural, que serà una eina fonamental per a millorar les potencialitats d’una federació musical que sense dubte és la més puixant del món”.

En este sentit, l’alcalde ha agraït el treball de la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana, de la qual ha afirmat que “fa un treball magnífic, que tots els valencians hem d’agrair. La cultura musical d’esta comunitat, que és de les millors del món, li la devem en gran part a la Federació”. “Amb 550 societats musicals, ben bé podem afirmar que el paradís de la música, quant a societats musicals, no és Viena, Alemanya o Rússia. El paradís de la música popular és la Comunitat Valenciana”, ha afegit Ribó. Així mateix, l’alcalde ha destacat l’estima per la música com “un dels elements més significatius de la cultura del nostre país”.

PATRIMONI CULTURAL IMMATERIAL

Joan Ribó ha explicat que hui, precisament, el Butlletí Oficial de l’Estat publica el Decret del Ministeri de Cultura pel qual les societats musicals valencianes reben la distinció de Manifestació Representativa del Patrimoni Cultural Immaterial, una consideració aprovada pel Consell de Ministres del passat 30 de març.

El decret ministerial considera que “les societats musicals de la Comunitat Valenciana són els principals agents per a la protecció, difusió, foment i promoció de les tradicions musicals i artístiques valencianes i constitueixen un teixit associatiu que genera espais de relació intergeneracional”. Segons el text legislatiu, “la banda és un element insubstituïble del context festiu tant religiós com profà de la Comunitat Valenciana”.

El decret recorda els dos-cents anys d’existència de les bandes de música i assegura que “en l’actualitat hi ha registrades 550 societats musicals federades, més de 1.100 bandes de música, més de 43.000 músics, 60.000 alumnes, més de 200.000 socis, 600 centres educatius i més de 5.000 professors”. El text reconeix que “el fenomen representat per les societats musicals cobreix pràcticament tot el territori de la Comunitat Valenciana, representant la major concentració de societats musicals i bandes de música d’Espanya i, fins i tot, del món i és un model reconegut i imitat internacionalment”.

L’ALQUERIA JULIÀ

L’Alqueria Julià està construïda en una parcel·la de 1.986 metres quadrats amb 692 metres habitables en dos plantes i una torrassa de 51 metres quadrats addicionals. L’alqueria disposa d’un pati amb jardí i és una dels escassos exemplars de vivenda valenciana del segle XVII. A més del seu interès històric, conserva elements de gran valor com pintures, frescos, paviments i rajoles de ceràmica. L’alqueria està catalogada com a Monument Artístic Nacional i Bé d’Interés Cultural (BIC) des de 2007, el que comporta el més alt grau de protecció patrimonial.

L’edifici, al barri de Nou Moles, acollirà la seu de la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana i, com a Casa de la Música, disposa d’una sala d’assajos, biblioteca, videoteca, fonoteca, sala de partitures, sala de reunions i sala multiusos. A més, disposarà d’espai expositiu i museogràfic obert al públic, en un recinte rehabilitat a partir del projecte de l’arquitecte Carlos Campos.