JORGE PERIS: “Vivim temps bèl·lics, de gran confusió i extrema divisió”

L’IVAM reobri les seues portes amb l’exposició Dark Man cavalcant a lloms de l’ocell de foc de l’artista alzireño

“Els d’ara, com tants uns altres al llarg de la història, són temps on ronda Dark Man. Temps bèl·lics, de gran confusió i extrema divisió”. L’artista Jorge Peris (Alzira, 1969) presenta la seua nova exposició en el Institut Valencià d’Art Modern (IVAM), que reprén la seua activitat després de l’aturada provocada per la crisi sanitària des de hui 18 de maig, Dia Internacional dels Museus. La mostra Jorge Peris. Dark Man cavalcant a lloms de l’ocell de foc és un projecte específic realitzat per a la galeria 6 i expressament pensat en l’estructura de la pròpia sala expositiva. Es tracta d’una creació en la qual ha treballat durant els últims dos anys i que suposa el retorn del alzireño a València i, més concretament, a un dels espais que el van ajudar a formar-se, el propi IVAM.

“Jorge Peris ha creat una instal·lació en la qual se solapen diferents temps i llocs, treballa sobre objectes quotidians, en la majoria de casos amb mobles oposats en muladares, però ampliant la idea de la mateixa escultura per a acabar creant site specifics”, ha subratllat el director de l’IVAM, José Miguel G. Cortés. “A través dels projectes d’aquesta galeria del museu hem anat construint una cartografia diferent de la ciutat de València, amb aspectes com la transsexualitat de la qual parlaven Cabell-Carceller, la memòria en el cas de Xavier Arenós o la presència de les dones en l’espai públic amb Carmela García”, ha destacat Cortés sobre els projectes que acull aquesta sala.

La base de la mostra Jorge Peris. Dark Man cavalcant a lloms de l’ocell de foc són les últimes cinc escultures que ha realitzat l’artista a partir de mobles de finals de 1800 i inicis del 1900 oposats en cementeris de mobiliari, on s’emmagatzemen alguns de les restes de vides passades. Els ha seccionats, desmembrat i compost de nou per a transformar-los en instruments musicals amb l’esperança de donar-los una nova vida. “Al principi, la meua intenció era destruir completament la galeria 6. No fa falta ni arrapar-la per a neutralitzar-la, però jo volia desarmar-la a dentades. Per contra

, Dark Man, murmurant, em va aconsellar que em fera amic d’aquest lloc. I així ho he fet, m’he posat als seus peus, és un projecte construït a la seua mesura”, detalla l’artista sobre el procés de gestació de l’exposició.

Per a la comissària de la mostra, Sandra Moros, “el títol del projecte fa al·lusió a dues de les idees que estan implícites; d’una banda, L’ocell de foc, ballet amb música de Stravinski que relata la llegenda russa -a manera de conte ballat- del príncep Iván i el misteriós ocell de foc; d’altra banda, Dark Man, una silueta fosca que quasi sempre ronda en el pensament de l’artista”.

La majoria de les peces independents que es mostren en l’exposició són antics mobles com un armari, taules, una antiga premsa de vi, cadires o portes grans típiques de cases valencianes que l’artista mostra danyats o apilats en un equilibri impossible. Jorge Peris combina aquestes instal·lacions amb elements quotidians que conviuen amb ells: monedes, bitllets, pipes de fumar, cadenes de motoserra desgastades, cartutxos, zones pigmentades, reaccions de la sal i l’aigua sobre la fusta.

Encara que la peça més simbòlica de l’exposició és una xicoteta escultura titulada Megàfon, cor de pedra. La comissària explica que “l’artista va començar a tallar-la en 1987, quan tenia 18 anys. Esculpia un megàfon, però no va arribar a acabar-lo i el seu germà va custodiar aqueixa obra inacabada durant 20 anys. Quan va tornar a València, fa 9, es va instal·lar en el Palmar i va tornar a trobar-se amb aqueixa pedra en l’estudi. Ara Jorge Peris trasllada aqueixa escultura a l’IVAM juntament amb un tros del Palmar”, un paratge que Jorge Peris defineix com “un parc salvatge, horitzontal, un llac immens a un pas de la mar”.

“El que deixe veure és el resultat d’una acció, els retalls, residus d’haver viscut dins. Així, la sala 6, es converteix en autoretrat”, conclou el creador sobre l’exposició