Jornada de dol a Algemesí

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

L’Ajuntament d’Algemesí ha declarat dia de dol oficial en el municipi el divendres 11 de juny com a mostra del dolor de la població per la defunció de José Moreno Marín i Ainhoa Moreno Moya com a conseqüència de l’incendi ocorregut el passat 9 de juny.

Durant aquesta jornada de dol les banderes onejaran a mitja asta en tots els edificis municipals en senyal de condol a familiars i amics.



La corporació municipal vol expressar el seu més sentit dolor i profunda tristesa als familiars i amics de les víctimes, als quals es transmet l’afecte més sincer.