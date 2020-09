Jornada de Portes Obertes a la Biblioteca Valenciana

Print This Post

S’ha celebrat hui la seua jornada de portes obertes coincidint amb el dia de sant Miquel

La Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu ha celebrat hui la seua jornada de portes obertes coincidint amb el dia de sant Miquel.

La zona del monestir que atrau més interés aquest dia és la cripta de l’església per on es filtra un raig de sol que es projecta al lloc on reposen les restes de la virreina de València, Germana de Foix.

Els visitants, que havien reservat prèviament la seua assistència, han pogut conéixer els dipòsits dels fons documentals, que habitualment romanen tancats al públic, de la mà del personal tècnic de la Biblioteca Valenciana que ha explicat el treball que s’hi realitza.