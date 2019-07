Jornada solidària, lúdica i mediambiental per als participants al programa “Apunta’t a l’Estiu”d’Alaquàs.

Print This Post

Continua l’activitat per als més de 600 participants que enguany s’han sumat al programa “Apunta’t a l’Estiu”, una iniciativa municipal que es posa en marxa any rere any amb l’objectiu de crear un espai perquè xiquets i xiquetes d’entre 3 i 16 anys puguen ocupar el seu temps lliure.

Este matí els més menuts del grup han gaudit d’una sessió de conta contes a la Biblioteca municipal Ausiàs March d’Alaquàs(sessió que es repetirà demà divendres), a més de participar a una excursió als Horts Urbans(sessió que també va tindre lloc ahir). El grup de majors s’ha desplaçat este matí al Mercat Municipal per promoure un any més l’activitat d’aprenentatge i servei a la comunitat.

Enguany, el grup de majors de l’escola d’estiu del Col·legi Sanchís Almiñano i Ciutat de Cremona han treballat en la recollida d’aliments que arribaran a Càrites per ser destinats a les persones més desfavorides.

Per la seua banda, el grup de majors de l’escola d’estiu de l’Institut Clara Campoamor ha treballat en la sensibilització i recollida d’aliments per a les colònies felines d’Alaquàs.

Als centres educatius Sanchis Almiñano, Cremona i a l’Institut Clara Campoamor l’activitat continuarà els propers dies amb tot tipus de propostes com: jocs d’aigua, tallers de manualitats, teatre, cuina, pràctica d’esports i excursions, entre altres.