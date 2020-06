José María Lozano, catedràtic de la UPV, promou una exposició internacional a València sobre l’habitatge post-COVID19

Print This Post

La proposta compta ja amb el suport tant institucional, com a acadèmic i professional

València pot organitzar la primera Exposició Internacional sobre l’habitatge post-COVID19, que analitze els resultats de les investigacions amb motiu del confinament generalitzat en nombrosos països, qüestions tan diverses com la innovació tecnològica, les noves tipologies familiars, el coliving, els habitatges cogeneracionales.

Darrere d'aquesta iniciativa està el catedràtic de la Universitat Politècnica de València, José María Lozano Velasco, amb una proposta

La mostra convertiria a València en capital mundial de l’arquitectura postCovid. Permetria conéixer els resultats de les nombroses investigacions sobre l’habitatge, en particular, i la ciutat, en general, produïdes amb motiu del confinament generalitzat en nombrosos països del món.

València és un viver de professionals de l’arquitectura d’un gran prestigi nacional i internacional. És també una referència en el camp de la investigació arquitectònica. I, en tots dos casos, el nexe d’unió és l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura (ETSA) de la Universitat Politècnica de València. També el Col·legi d’Arquitectes de la Comunitat i del Territorial de València és un exemple de constant preocupació per l’arquitectura de la ciutat, de la qual també participen associacions veïnals i institucions pública i privades, i no pocs professionals compromesos amb la qualitat de la ciutat de València. Tot això constitueix una base molt ferma per a una candidatura que València pot reclamar sense complex a nivell internacional.