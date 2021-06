José Muñoz: “En una situació sense precedents, els socialistes tenim una responsabilitat històrica i hem d’estar a l’altura”

Connect on Linked in

El secretari d’Organització del PSPV-PSOE ha participat en l’executiva comarcal de la Ribera Alta, celebrada a Senyera i presidida per la secretària general del partit a la comarca, Neus Garrigues

Destaca que “en el PSPV-PSOE no hem vingut a la política per a mirar-nos el melic, sinó per a ajudar a la gent” i assenyala que “és el moment d’estar a l’altura i donar exemple de responsabilitat política per a superar la crisi”

El secretari d’Organització del PSPV-PSOE, José Muñoz, ha assenyalat hui que “en una situació sense precedents com la generada per la pandèmia, els i les socialistes tenim una responsabilitat històrica i devem, més que mai, estar a l’altura del moment”. Així ho ha afirmat Muñoz durant la seua intervenció en l’executiva comarcal del PSPV-PSOE de la Ribera Alta, celebrada a Senyera i presidida per la secretària general del partit a la comarca, Neus Garrigues. “En el Partit Socialista no hem vingut a la política per a mirar-nos el melic, sinó per a ajudar a la gent”, ha destacat, i ha considerat que “és el moment d’estar a l’altura i donar exemple de responsabilitat política per a superar la crisi”.

“Afortunadament, el Consell de Ximo Puig ha plantejat una eixida de la crisi molt diferent a aquella per la qual va apostar la dreta en l’anterior crisi”, ha subratllat el dirigent socialista, que ha destacat “l’esforç del socialisme des de 2015, quan ens trobem una Comunitat arruïnada per les polítiques del PP, una sanitat pública que s’havia regalat a mans privades i una hipoteca *reputacional enorme”. Així, ha recordat que la ciutadania valenciana “va reconéixer aqueix esforç i les polítiques de progrés” i per això “ens situem com la primera força política valenciana en les eleccions de 2019”.

En aquest sentit, ha ressaltat la “gran responsabilitat” demostrada pel Consell de Ximo Puig a l’hora d’enfrontar-se a la crisi, i ha celebrat que “la vacunació i la reduïda incidència permeten que estiguem en etapa de reactivació econòmica i recuperació de la presencialitat”. “Hui podem dir que, malgrat la crisi sanitària, tenim millors indicadors que en 2015”, ha afegit.

Per a Muñoz, és “essencial” que s’explique a la ciutadania “que nosaltres hem estat contenint la pandèmia, però també estem per a encarar la recuperació” i ha recordat la importància dels plans d’ajudes com el Pla Resistir o el Pla Resistir Plus. “Som la comunitat peninsular amb un índex de contagis menor, i la regió europea amb menor índex de contagis, però també la comunitat amb millors perspectives de creixement d’Espanya”, ha afirmat i ha conclòs que “la resposta justa i social significa que, com hem demostrat els socialistes, no existeix dicotomia entre economia i salut”.